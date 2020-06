Congo-Brazzaville: Assistance - Le Samu social secourt un enfant accidenté

Près de cent enfants vivant dans la rue à Pointe-Noire ont bénéficié d'une aide du Samu social, le 16 juin, dans le cadre de la célébration de la journée de l'enfant africain. Peu avant leur maraude dans les différents points de la ville où sont souvent visibles ces enfants, l'équipe du Samu social a aidé un enfant sourd-muet vivant dans la rue qui s'est fait écraser le bras par un train.

Fidèle à son engagement envers les enfants en rupture familiale, le Samu social a réalisé cette descente en bon père de famille. En présence des directeurs départementaux, des droits de l'homme et libertés fondamentales, de la jeunesse, des affaires sociales, la représentante du tribunal pour enfant et la société civile, le samu Social a fortementement témoigné son appui envers les enfants abandonnés alors que le monde entier en général et le Congo en particulier est agressé par le coronavirus. Cette maraude spéciale dont l'objectif est l'interpellation de l'ensemble de la population et des décideurs politiques sur la nécessité d'œuvrer en faveur de la protection, du respect, de la promotion et de la réalisation des droits des enfants a été organisée dans le respect des mesures de restriction prises par le gouvernement congolais pour lutter contre la covid-19.

Cependant, un fait choquant a marqué cette ronde. Le Samu social a été contacté pour secourir un enfant amputé du bras par un train. Il s'agissait d'un sourd-muet de moins de 15 ans, pensionnaire externe du Samu social. L'équipe du samu social la conduit cet enfant en urgence à l'hôpital général Adolphe-Sicé. D'après le témoignage, ce gamin somnolait sur les rails au moment où le train manœuvrait. Grâce à l'intervention du Samu social, sa vie est hors danger car il a été consulté par les medecins. Malgré son bras amputé, l'enfant est pris en charge à 80% par le samusocial et 20% par l'hôpital grâce à un partenariat entre les deux structures.

En effet, la situation de l'enfant amputé du bras a permis aux participants invités d'apprecier le travail que réalise le Samu social en faveur des enfants vivant dans la rue. Ces derniers accourent vers l'ambulance du Samu social dès qu'il est visible dans leur site. Ils se rapprochent pour poser leur problème. Les invités du Samu ont eu le temps d'échanger avec quatre-vingt jeunes démunies qui sont souvent confondus avec les bandits. Le Samu social a également rapellé à ces pensionnaires les mesures barrières de lutte contre la covid-19 et leur a distribué à chacun une bavettes et une part de collation prévue à l'occasion de cette journée en mémoire des enfants massacrés à Soweto en Afrique du Sud, une donation de la société de laiterie, Cowbell. De leur côté, les enfants ont remercié les membres du Samu social et leurs invités pour cette visite. Ils ont exposé leurs doléances, à savoir l'emploi, la formation et des vêtements pour protéger les plus jeunes contre le froid.