Congo-Kinshasa: Louis France Kuzikesa - « Le Conseil d'Etat ne peut pas bloquer le pouvoir législatif »

Louis France Kuzikesa, analyste politique proche de Jean- Pierre Bemba Gombo, a qualifié la dernière décision prise par le Conseil d'Etat interdisant l'Assemblée Nationale de siéger, d'ignorance des lois juridiques et de la Constitution de la République.

Il traite de confusion constitutionnelle, la situation qui s'est produite le vendredi 12 juin dernier au Palais du Peuple, le jour où devait se passer le vote du 1er vice-président du bureau de l'Assemblée Nationale, en remplacement de Jean Marc Kabund.

A l'en croire, selon le principe du Montesquieu, l'Assemblée nationale jouit du principe d'autonomie. Et même en droit constitutionnel Congolais, le Parlement représente en même temps le pouvoir ainsi qu'une institution.

Louis France Kuzikesa affirme que le Conseil d'Etat avait bien réagit lorsque le Vice-président de la Chambre basse l'avait saisi, pour retrouver ses droits. Et le Conseil est intervenu pour stopper le processus électoral enclenché pour le 12 juin dernier.

Mais, le regret de Louis France c'est sur le blocage de toute institution parlementaire par le Conseil d'Etat malgré l'annulation du processus électoral. Il souligne que cette instance judiciaire au lieu d'attaquer le pouvoir direct de l'Assemblée nationale en soi de son fonctionnement ainsi que de leur organisation, il devrait plutôt s'en charger de la décision rendue par cette chambre alors qu'il leur avait interdit de faire le vote.

D'après lui, l'Assemblée nationale représente le peuple et quand on procède à son blocage, cela veut tout simplement signifier que le peuple aussi est bloqué et qu'il sera incapable de s'exprimer. Aussi dit-il, au sein d'une nation, la population ne s'exprime pas d'une manière dispersée mais au moyen de ses élus.

Mr Kuzikesa poursuivant son analyse, il a soutenu que quand une population est bloquée, il y a des répercussions négatives sur le plan politique, judiciaire, social et psychologique. En se conformant aux 3 piliers qui régissent un Etat démocratique, l'analyste démontre qu'un peuple décide sur le pouvoir judiciaire, législatif et exécutif. En observant la situation confuse actuelle du pays, le constat fait est qu'il y a de l'illettrisme juridique constitutionnel dans l'Etat de droit RD Congolais dont les gens font abus de la séparation du pouvoir législatif et judiciaire », conclu-t-il.