Afrique: COVID-19 - Célestin Tunda visite les dispositifs médicaux au Stade des Martyrs

L'élite est tenue de toujours prêcher par l'exemple, dit-on. C'est ainsi que Célestin Tunda ya Kasende, Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, a eu, hier 17 juin 2020, à visiter les dispositifs de dépistage massif dans le cadre de la lutte contre la Covid-19.

En effet, c'est dans la matinée que le VPM a effectué cette descente. Il a constaté le bon déroulement de cette initiative salutaire. C'est ainsi qu'il a demandé à l'ensemble de la population kinoise de pouvoir s'y rendre, afin de se faire dépister pour se sauver - mais aussi pour sauver aux autres la vie. Ce dernier a également lancé un appel à ses collègues Ministres - Hommes d'Etat - et aux différents leaders d'opinion à emboîter le pas, afin de servir de modèle et d'exemple pour le reste de la population. Ce, après une visite minutieuse, accompagnée d'une série de partages d'informations sur la lutte et la protection contre la pandémie à coronavirus qui, depuis quelques moins, ravage sans vergogne des milliers de vies humaines dans le monde.

L'importance du dépistage

Le Vice-Premier Ministre, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, lors de sa descente sur terrain, a eu à marteler sur l'importance du dépistage de la population. Une action qui est censée être réalisée en toute responsabilité, pour la sécurité sanitaire individuelle et collective. Il a été possible de constater de l'ordre et du tact dans l'organisation du service de dépistage. Une raison de plus pour encourager les habitants de la ville de Kinshasa à se prêter à l'exercice.

Aucune négligence

Négliger la lutte contre le coronavirus est un facteur suicidaire. La responsabilité de tous est mise à rude épreuve. Etant donné que cette pandémie constitue un challenge planétaire et n'a pas de champion. Lorsque la Chine, qui était le premier pays à avoir été frappé de la Covid-19, et qui a été également la première nation a épuré tous les cas de coronavirus sur son territoire, connaît une rechute avec une nouvelle vague de contamination ; cela est une alarme à ne pas surseoir.

Les services de la Justice

Me Tunda a promis d'amplifier ses actions dans le cadre de la riposte, en orientant les services de la Justice à des dépistages réguliers. Car, se dépister une seule fois ne suffit pas, a-t-il déclaré, en expliquant que la contraction du virus du corona n'est pas une donne statique, d'où l'intérêt d'un dépistage régulier.

Appel aux leaders d'opinion

Il a saisi cette occasion pour sensibiliser les différents membres du gouvernement, les hommes d'Etat, et différents leaders d'opinion de prêcher par l'exemple en montrant la voie au peuple. Cela, en procédant à des séries régulières de dépistage et en prônant le respect de diverses mesures barrières pour la riposte contre la Covid-19.