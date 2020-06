Maroc: Chérif Mahamat Zene, ministre tchadien des A.E, de l'Intégration africaine, de la Coopération internationale et de la Diaspora

Un précieux et prompt appui

Le ministre tchadien des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine, de la Coopération internationale et de la Diaspora, Chérif Mahamat Zene, a exprimé ses vifs remerciements pour l'aide médicale marocaine destinée au Tchad, dans le cadre des aides accordées, sur Hautes instructions de S.M le Roi Mohammed VI, à plusieurs pays africains frères pour les accompagner dans leurs efforts de lutte contre le coronavirus.

«Je tiens à adresser, au nom du gouvernement, nos sincères remerciements au Royaume du Maroc pour le précieux et prompt appui en matériel médical et médicaments de lutte contre Covid-19, accordé et livré ce jour (15 juin) en début de soirée», a écrit le chef de la diplomatie tchadienne dans un tweet.

L'aide médicale marocaine a été réceptionnée lundi soir à N'Djamena lors d'une cérémonie en présence notamment du conseiller du président de la République en charge de l'Enseignement et la Recherche scientifique, Hissein Massar, du ministre de la Santé, Mahmoud Youssouf Khayal et de l'ambassadeur du Royaume à N'Djamena, Abdellatif Erroja.

Cette action de solidarité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'Initiative lancée par Sa Majesté le Roi le 13 avril 2020, en tant que démarche pragmatique et orientée vers l'action destinée aux pays africains frères, permettant un partage d'expériences et de bonnes pratiques et visant à établir un cadre opérationnel afin d'accompagner leurs efforts dans les différentes phases de gestion de la pandémie.