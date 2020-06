Madagascar: Musique urbaine - Six Man raconte son parcours dans « Tandrignesa bôka »

Après trois ans de répétition, Six Man sort son premier album qui retrace sa vie et sa carrière musicale. Entre conscientisation et motivation, l'extrait de l'œuvre du chanteur est déjà dans les playlists des adeptes du ragga.

« Tandrignesa bôka » est l'album de Six Man, sorti cette année. Il s'agit d'une première jaquette de ce talent de Toamasina. L'opus est proche des sonorités des chanteurs jamaïcains admirés par ce jeune chanteur depuis sa jeunesse. Les fans de ragga dance hall auront droit à huit titres dont certains clips ont été déjà diffusés sur les réseaux sociaux et sur les ondes. Tandrignesa bôka est également une occasion pour l'auteur d'inviter le pontife de la musique urbaine, Kougar, et les étoiles montantes comme Pit Léo d'Ambanidia record et "Shadow Bangz", membre du label "Makua Entertainment".

Né de parents musiciens pratiquant le Horija betsileo dans les années 1990, Six Man devient naturellement chanteur. Il commence à chanter à partir de 2014. À l'époque, sa musique n'était pas encore connue du grand public. « Au début, il n'y avait que mes amis qui m'écoutaient dans le hall de Barikadimy à Toamasina », a-t-il avoué. Il a fallu attendre trois ans pour que le jeune homme soit écouté par le grand public à Toamasina avec son titre "Feeling". Dès lors, il devient une petite star de la région orientale de la Grande île.

Outre son parcours solo, Six Man a réalisé des duos avec les grosses pointures de ragga, comme Joudas, « Oh zandry eh ». Une musique qui dénonce la violence perpétrée par les jeunes délinquants de la ville de Toamasina. « Oh zandry eh », sorti en 2017, a conscientisé quelques jeunes. « Cette chanson nous pousse à travailler dur, et à ne pas commettre des délits », a expliqué Sandy, un fan de Six Man. A part ses textes engagés, ce dernier a un autre atout qu'il a hérité de ses parents: l'animation. La plupart de ses mélodies sont motivantes comme Good Life, Tsy mifidy.

La voix rocailleuse de Six Man commence à résonner dans la ville des Mille. Une ville où des jeunes admirent le "ragga dance hall". D'ailleurs, bon nombre d'artistes de cette région adoptent ce genre de rythme pour gagner le cœur de leurs inconditionnels. Alors, Six Man devrait multiplier ses efforts pour sortir du lot car la concurrence fait rage !