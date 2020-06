Angola: Le pays signe des protocoles sur les droits des personnes handicapées

Luanda — L'Angola a signé mercredi le Protocole relatif aux droits des personnes handicapées et droits des personnes âgées en Afrique, tous deux contenus dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples.

Dans une note parvenue à l'Angop, l'ambassade d'Angola en Éthiopie indique que les documents ont été signés par le représentant permanent de l'Angola auprès de l'Union africaine (UA), Francisco da Cruz, lors d'une cérémonie qui s'est tenue au siège de cette institution, à Addis-Abeba. Francisco da Cruz est également l'ambassadeur de l'Angola en Éthiopie.

Dans le cadre de ses dispositions spécifiques, la Charte africaine stipule à l'article 18 que les personnes âgées et les personnes handicapées ont droit à des mesures spéciales de protection, en fonction de leurs besoins physiques et moraux.

En Angola, les citoyens handicapés jouissent de tous leurs droits et sont soumis aux devoirs énoncés dans la Constitution, l'Etat adoptant une politique de prévention, de traitement, de réadaptation et d'intégration, ainsi que de soutien à leur famille et d'élimination des obstacles à leur mobilité.

Les mêmes politiques visent également à sensibiliser la société aux devoirs, à l'inclusion, au respect et à la solidarité avec les citoyens handicapés, à promouvoir et à soutenir l'enseignement spécial et la formation technico-professionnelle.

L'État approuve plusieurs instruments normatifs qui protègent et garantissent les droits des personnes handicapées, tels que la loi sur les personnes handicapées et la loi sur l'accessibilité.

Il existe également des décrets présidentiels concernant le règlement sur la réservation des postes vacants et les procédures d'embauche de personnes handicapées, la stratégie d'intervention pour l'inclusion sociale des enfants handicapés, la stratégie de protection des personnes handicapées et la politique pour les personnes handicapées.

En ce qui concerne le protocole sur le droit des personnes âgées, il incombe aux États membres de l'UA de respecter la disposition dans ses différents articles, notamment l'élimination de la discrimination à l'égard des personnes âgées, ainsi que l'accès à la justice et à l'égalité devant la loi et le droit de prendre des décisions.

Ils doivent également assurer la protection contre la discrimination en matière d'emploi, la protection sociale, la protection des femmes âgées, les soins à domicile, la protection des personnes âgées handicapées, la protection des personnes âgées dans les situations de conflit et de catastrophe, l'accès aux services de santé et l'accès à l'enseignement.

L'acte de signatures qui a eu lieu mercredi, est le résultat de la coordination entre les Ministères de la Justice et des Droits de l'homme, de l'Action sociale, de la Famille et de la Promotion de la femme et des Relations Extérieures.

À son tour, l'article 66 de la Charte africaine prévoit, lorsque cela est nécessaire, des protocoles ou accords spéciaux pour compléter les dispositions du document (Charte).