Cote d'Ivoire: Riposte contre le COVID-19 - La Fondation Drogba s'engage pour des kits solaires au profit de l'école télévisée

L'engagement de Didier Drogba continue pour l'éradication de la nouvelle pandémie. La Fondation éponyme ne ménage pas d'effort, en compagnie de partenaires, pour la recherche de solutions face au Covid-19.

C'est avec le groupe Edf que les efforts s'unissent « pour aider les plus jeunes à préserver la continuité pédagogique et pour répondre à l'urgence sanitaire des plus fragiles. Cette mobilisation se concrétise par des dons rendus possibles grâce au Fonds d'Urgence et de Solidarité de la Fondation Groupe Edf, spécialement créé pour faire face à cette crise, et grâce à l'engagement de Zeci, filiale ivoirienne d'Edf », rapporte le communiqué de presse, à l'issue d'une rencontre, le mercredi 17 Juin 2020.

Le groupe Edf est ainsi soutenu au travers des dons en nature et des bons offices de la Fondation Didier Drogba et l'association des Femmes de la commune de Port-Bouët. Les dons sont :

- 60 kits solaires et plusieurs centaines de cartables solaires remis à la Fondation Didier Drogba pour l'électrification d'écoles en zone rurale

- un important lot de masques, gels hydroalcooliques, savons et dispositifs de lavage de mains offert à l'Association des Femmes de Port-Bouët

En effet, avec le Fonds d'Urgence et de Solidarité, la Fondation groupe Edf a accordé une aide de près de 40 millions de francs Cfa pour l'achat de 80 kits solaires en faveur de l'association Women of Africa et de l'électrification de dispensaires et écoles également en zone rurale.

Il faut savoir que le groupe EDF intervient depuis 1987 pour améliorer les conditions de vie des populations et construire une société plus juste par son soutien à des projets relatifs à l'environnement, l'éducation et l'inclusion. Plusieurs actions ont déjà été engagées dans des projets en Côte d'Ivoire notamment avec l'Iecd (Institut Européen de Coopération et de Développement) pour former et réinsérer des jeunes en zone rurale dans les métiers de l'électricité.

« Ces dons de kits solaires permettront aux élèves des écoles situées dans les localités non électrifiées d'accéder à l'école télévisée mise en place par le gouvernement et le don de matériels de prévention Covid-19 à l'Association des Femmes de Port-Bouët d'accompagner les populations dans les gestes de barrières et la prévention de la pandémie », poursuit le communiqué de presse.

Ces dons ont été remis par Monsieur Mahamane Sow, Directeur Général de Edf Côte d'Ivoire et Monsieur Eric Lehouelleur, Directeur de Zeci, au siège d'Edf sis à Marcory, au cours d'une cérémonie placée sous le haut parrainage de Monsieur Abdourahmane Cissé, Ministre du Pétrole, de l'Energie, et des Energies Renouvelables. En plus de ce dernier, étaient présents Monsieur François Sporrer, chef du service économique de l'ambassade de France et Monsieur Didier Drogba lui-meme en sa qualité de président de la fondation à son nom.

Au cours de la cérémonie, Monsieur Sow a rappelé que le groupe Edf a pour raison d'être de construire un avenir énergétique neutre en CO2 conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à l'électricité et à des solutions et services innovants. Cette raison d'être s'exprime au travers des actions quotidiennes du Groupe pour promouvoir et mettre en œuvre, partout où il est présent, un nouveau modèle énergétique : moins émetteur de CO2, plus efficace, plus respectueux de l'environnement et des populations.

Le Directeur Général a également profité de l'occasion pour faire un tour d'horizon des projets en cours de l'entreprise en Côte d'Ivoire comme celui de la centrale biomasse Biovéa dont la convention de concession a été signée en décembre dernier ou encore celui du partenariat avec Zola Electric qui conduit à la création d'une entreprise commune - Zeci - aujourd'hui leader de kits photovoltaïques off-grid en Côte d'Ivoire. En effet, EDF souhaite accompagner le pays face aux défis que sont l'accès à l'électricité et l'augmentation des besoins énergétiques dans un contexte de croissance économique et démographique avec toutes les solutions énergétiques bas carbone du Groupe : production renouvelable centralisée (comme l'hydraulique, la biomasse et les parcs solaires) et décentralisées comme le Off-Grid (avec la filiale Zeci).

Le Ministre du Pétrole, de l'Energie, et des Energies Renouvelables, a remercié Edf et a salué ce geste de solidarité. Il a en outre invité Edf à s'inscrire davantage dans cette dynamique d'entreprise responsable et engagée auprès des populations.