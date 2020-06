Congo-Kinshasa: Succession de Feu Lugi - "Seul le Congrès désignera le nouveau Secrétaire général" (Dorothée Gizenga)

Décès annoncé dans la nuit du lundi 1er juin dernier à la Clinique Ngaliema, de suite de la pandémie du Coronavirus, c'est aujourd'hui qu'interviendra l'acheminement du corps de Feu Lugi Gizenga à sa dernière demeure, à la Nécropole «Entre Terre et Ciel».

L'harmonisation du programme de ses obsèques a été réalisée en étroite concertation entre la femme et les enfants du défunt, ses frères et sœurs et le bureau politique du Parti Lumumbiste Unifié (Palu). C'est ce qu'affirme Dorothée Gizenga, sœur aînée du défunt, face à la presse congolaise ce mercredi 18 juin 2020 à la résidence du Patriarche Antoine Gizenga située aux encablures de Mont-Fleury, dans la commune de Ngaliema. Au sujet de sa succession au parti, Dorothée Gizenga déclare l'urgence de la tenue d'un congrès extraordinaire, prévue dans un délai de 30 à 45 jours après son inhumation, en vue de désigner légalement et légitimement le nouveau SG. C'est ainsi qu'elle invite les cadres et militants à user de patience et à ne pas céder à des manœuvres d'une quelconque désignation irrégulière de certains membres du parti.

Tout devra donc se faire dans le respect des textes statutaires qui régissent le bon fonctionnement des activités du Palu, indique d'un ton ferme Dorothée Gizenga.

Désignée, il y a de cela quelques temps à la tête de la commission préparatoire du congrès, Dorothée Gizenga rassure d'une imminente tenue d'un Congrès extraordinaire et qui consacrera l'intronisation du nouveau Secrétaire général. Il sera difficile, à ce stade, de réunir les cadres et militants en congrès ordinaire, exigeant de statuer sur d'innombrables travaux et thématiques.

Par ailleurs, la gestion temporaire du parti a été confiée au Doyen Sylvain Ngabu, son Secrétaire permanent adjoint, et qui assumera cette fonction jusqu'à la désignation d'un nouveau SG.