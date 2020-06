Congo-Kinshasa: Production de passeport - La campagne « Le Congo n'est pas à vendre » s'oppose à un appel d'offre restreint

La campagne « Le Congo n'est pas à vendre » s'inquiète de l'impossibilité pour la République démocratique du Congo de pouvoir produire des nouveaux passeports, même si c'est pour un laps de temps, tel qu'annoncé, mardi dernier, par la Ministre d'Etat aux Affaires étrangères, Marie Tumba Nzeza.

Aussi, s'oppose-t-elle à l'appel d'offres "restreint" que propose la ministre, en lieu et place d'une procédure compétitive pour l'allocation de nouveaux contrats de passeports. Dans un communiqué signé ce mercredi 17 juin 2020 depuis Bruxelles, la campagne CNPAV constate qu'aucune motivation n'a été avancée pour expliquer ce mode d'appel d'offres, et dénonce, par conséquent, un manque de transparence.

Cette campagne composée de plusieurs organisations de la société civile a expliqué dans sa communication que, selon la procédure de l'appel d'offre restreint, seuls les candidats que l'autorité a consultés peuvent concourir. Il existe donc un risque réel de manipulation des choix téléguidés en amont.

« D'expérience, nous savons que dans notre pays, souvent avec un appel d'offre on choisit 4 à 6 personnes et entre temps le vrai gagnant de l'appel est déjà connu par l'autorité contractante », a déclaré le Congo n'est pas à vendre.

La campagne souhaite qu'un processus concret de manifestation d'intérêt soit lancé en fonction du background des différentes entreprises. Mais aussi, selon ces organisations, il serait convenable d'établir une « short list » pour se mettre d'accord sur une proposition technique et financière sans le risque qu'on puisse faire entrer SEMLEX par la grande porte.

Tout en se réjouissant de la fin du contact entre la RDC et le Groupe SEMLEX, « Le Congo n'est pas à vendre » estime, par ailleurs, que le problème primordial réside autour de la période transitoire de 6 mois pour choisir un autre prestataire à la production des passeports.

« On a six mois pour recruter ceux qui vont fournir les intrants et entretenir les matériels. Six mois, c'est assez pour lancer un appel d'offre correct (... ). Pour assurer une transparence et arriver à un prix réduit du passeport, il faut avoir un appel d'offre qui respecte toutes les étapes », a-t-il ajouté.

Pour mémoire, la ministre des Affaires étrangères, Marie Tumba Nzeza avait déclaré le 16 juin dernier, dans un communiqué officiel, qu'à la fin du transfert du patrimoine entre les deux parties au contrat prévu du 18 au 29 juin, un nouveau cahier de charge sera confectionné et un appel d'offre restreint sera lancé pour l'approvisionnement des consommables (livrets de passeports, formulaires et autres intrants) ainsi que la maintenance des infrastructures et la mise à niveau des techniciens locaux. Comme quoi, cela aura certainement un impact positif sur la baisse du prix du passeport en faveur de tous nos compatriotes.