Congo-Kinshasa: PALU - Dorothée Gizenga rappelle à l'ordre avant la tenue du Congrès extraordinaire

Ayant débuté hier, mercredi 17 juin 2020, les obsèques de Lugi Gizenga, Secrétaire Permanent et Secrétaire Général a.i. du Parti Lumumbiste Unifié (PALU), se clôturent aujourd'hui.

Trois temps forts ont marqué ces cérémonies funéraires, à savoir : la matinée culturelle ; la visite de réconfort des illustres personnalités auprès de la femme et des enfants du défunt. Puis, interviendra ce jeudi, la cérémonie à la morgue de la Clinique Ngaliema où des personnalités vont s'incliner devant la dépouille mortelle avant de prendre la direction du cimetière.

Conformément au programme funéraire, le cercueil de l'illustre disparu fera une escale au siège du parti situé au niveau du pont Matete où de nombreux cadres et militants vont lui rendre leurs derniers hommages. Un moment pathétique. Adieu Lugi Gizenga.

Cependant, la sœur aînée du défunt, Dorothée Gizenga, a rappelé à l'opinion qu'en l'espace d'un court laps de temps, le Palu a perdu deux figures de proue : le Patriarche Antoine Gizenga et son fils biologique et politique, Lugi Gizenga. Avant de rendre l'âme, ce dernier avait institué une commission préparatoire à la tête de laquelle se trouve Dorothée Gizenga et dont la mission consiste à restructurer, réorganiser le parti. Histoire de préparer le Congrès extraordinaire pour formaliser et consacrer la désignation du Secrétaire Général et autres fonctions.

Selon la présidente de ladite commission spéciale, il n'est donc pas permis à quiconque de désigner un Secrétaire Général sous toute autre formule. Car, pareille procédure sera nulle et de nul effet. Aussi, Dorothée Gizenga lance-t-elle un appel au calme tout en insistant sur une concertation préalable entre le parti et la famille Gizenga. Histoire de faire triompher la légalité et la légitimité.

En attendant la tenue de ce Congrès extraordinaire endéans 30 et 45 jours, Sylvain Ngabu, Secrétaire Général adjoint, va expédier les affaires courantes. Au regard de la grandeur du Palu, Dorothée Gizenga martèle sur l'unité, la solidarité, l'entente, le calme afin d'honorer la mémoire des illustres disparus.