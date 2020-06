Congo-Kinshasa: Assemblée nationale - Josué Mufula interpelle le Ministre de l'intérieur

Le Vpm en charge de l'intérieur et la sécurité était déjà sur le collimateur du Député national Josué Mufula, à cause de la situation sécuritaire alarmante qui sévit à l'Est, à Goma précisément, sa base électorale.

Hier, mercredi 17 juin 2020, cet élu du peuple a déposé une lettre de demande d'interpellation du VPM Gilbert Kankonde, pour qu'il explique l'insécurité ainsi que l'ordre donné à la police vendredi dernier, afin d'empêcher les Députés à accéder au palais du peuple. Lors des travaux en commission défense et sécurité consacrés à l'audition de Gilbert Kankonde, Mufula n'était pas satisfait des réponses livrées par le responsable de la sécurité, qui parlait des moyens insuffisants pour mettre fin à l'insécurité.

Il convient de noter que Josué Mufula est un ancien Kadogo de l'AFDL. Après sa démobilisation, il a obtenu son Diplôme d'Etat à Kinshasa. Il est licencié en Philosophie de l'UNILU, et actuellement doctorant en Philosophie Politique à l'UCC où il a déjà franchi le cap du Diplôme d'Etudes Approfondies. Enseignant à l'Université, auteur de plusieurs livres et romans, Josué Mufula a été élu Député national dans sa circonscription de Goma. A l'Assemblée nationale, il est membre actif au sein de la commission Défense et sécurité que chapeaute Jaynet Kabila.