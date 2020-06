Congo-Kinshasa: «Bella Ciao » - Les artistes congolais appellent à la révolution sociale

Dans toute société, le rôle d'un artiste ne se limite pas qu'à donner la joie ou divertir les esprits. Mais, il est appelé aussi à éduquer et à conscientiser les masses, à travers son œuvre.

En marge de la célébration du 60ème anniversaire de l'accession de la République Démocratique du Congo à la souverainté internationale et nationale, les artistes congolais évoluant au sein du label "New Concept Management" à Kinshasa ont décidé de revisiter les paroles d'une vieille chanson de l'humanité, «Bella Ciao» afin d'interpeller le peuple à prendre son destin en main. La version congolaise de cette ancienne mélopée sera disponible ce 28 juin 2020 sur le marché du disque international.

60 ans des souffrances atroces, le Congolais dépourvu de ses richesses par les prédateurs en interne ou en externe doit se lever pour changer la situation de son pays qui est laminé par la guerre, la pauvreté extrême, crise socio-économique...

C'est dans contexte que trois chanteurs Kinois ont jugé utile, de s'inspirer de «Bella Ciao» qui est un ancien cantique entonné par un groupe de femmes pour dénoncer leur condition de travail en Italie.

Ce titre d'origine italienne a été retravaillé avec ardeur dans le cadre d'un projet engagé sous la supervision et réalisation de Vincent KUNDA, le C.E.O du label "New Concept Management".

«Bella Ciao» revisitée en langues nationales

Sur le plan artistique, Maria BESONGO Milagros, Stéphane MALONGA et Prisque BAKANA ont donné un esprit encore vivifiant aux paroles et mélodies de ladite chanson. Ils ont repris «Bella Ciao» en quatre langues officielles de la RDC notamment : Lingala, Kikongo, Swahili et Français.

«Les artistes congolais ont voulu aussi donner leur version de cette chanson en la chantant en langues nationales. Cette belle sauce musicale est à découvrir et à consommer sans modération», rassure Vincent KUNDA dans un entretien avec le grand quotidien kinois, La Prospérité.

La chanteuse MILAGROS et Vincent KUNDA, C.E.O de "New Concept Management en studio

Evidemment, les trois chanteurs du label New Concept ont exprimé leur talent avec enthousiasme. Ils ont interprété avec brio cette chanson légendaire qui a marqué l'histoire du 20ème siècle.

Très percutants, les artistes l'ont chanté superbement dans un rythme latino teinté du seben congolais (soukous) qui constitue un mélange fascinant et agréable.

28 juin 2020: découvrons "Bella Ciao"

Selon le patron de la maison "New Concept Management, le clip vidéo de la chanson « Bella Ciao » en version congolaise sera disponible officiellement à partir du 28 juin 2020, sur Youtube.

Déjà, à un jour la sortie de l'image, le label va lancer la chanson en version audio sur toutes les plateformes de téléchargement digital.

"Bella Ciao" est un chant, à la fois populaire, révolutionnaire, antifasciste, féministe et national. La popularité de cette chanson s'est construite au fil des ans. Elle est devenue pratiquement l'hymne à la résistance et la révolution sociale, culturelle, politique et à la revendication, dans le monde.

Reprise dans des manifestations comme les "sardines" en Italie ou récemment chez les "gilets jaunes" et leur "Macron ciao", ainsi que dans la série "Casa De Papel", ce cantique est aujourd'hui interprété par les artistes du "New Concept Management dans l'objectif d'interpeller et de susciter un éveil de conscience au peuple congolais.

L'idéal est de démontrer qu'il faut se battre et ne pas baisser les bras dans la vie et ne se laisser surtout diriger comme des moutons. C'est-à-dire, on ne peut se séparer de la misère par le travail, l'espoir, la persévérance et le changement de mentalité.

Qui dit mieux ?