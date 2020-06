Congo-Kinshasa: Invitation de V.Club au tournoi de la FIFA - Florent Ibenge parle d'un honneur et d'une fierté de tous les V.Clubiens

Réfléchissant sur comment redynamiser le football après la paralysie causée par la pandémie de la maladie à coronavirus, la Fédération internationale de football association (Fifa), a décidé mardi 16 juin, d'organiser un tournoi interclubs mondial, avec comme objectif principal, lutter contre les retombées financières générées par une longue période d'inactivités de trois mois. Se confiant à l'Agence congolaise de presse, l'entraîneur de l'AS V.Club, Jean Florent Ibenge Ikwange, dont son équipe a été invitée à prendre part à ce tournoi de prestige, parle d'un honneur et une fierté d'abord du football congolais, de tous les V.Clubiens et enfin de tout le peuple congolais.

La date exacte du démarrage de ce tournoi n'est pas encore fixée, ni moins encore son format. Mais déjà, la Fifa a spécifié qu'il se déroulera dans tous les continents pendant une période d'un mois. Les clubs devant prendre part ont été sélectionnés sur base de performances réalisées au cours de ces dernières années.

Sur plus de 200 clubs africains qui participent régulièrement aux compétitions interclubs de la Caf : la Ligue de champions et la Coupe de la Confédération, la Fifa en a retenu 16 seulement. Et sur les 16, on retrouve deux clubs de la République Démocratique du Congo, le Tout-Puissant Mazembe Englebert et l'AS V.Club.

Florent Ibenge Ikwange considère cette distinction comme un appel au travail, parce que pour lui, il ne suffit pas seulement de participer, mais aussi de laisser les empreintes en faisant un bon résultat : «au lieu que cette sensation et cet état d'âme ne soient qu'au niveau de la fierté, il faudrait que l'on travaille. Raison pour laquelle, je considère cela comme un signal fort qui nous interpelle, afin que les deux clubs invités travaillent encore davantage pour rester toujours parmi les meilleurs d'Afrique. On doit travailler de façons à améliorer notre position dans tous les domaines. Cette invitation, c'est le début d'un nouveau pas au sein de l'AS V.Club », a réagi Florent Ibenge.

Outre Mzembe et V.Club, deux clubs de la RDC, la Fifa a également invité le Raja Club Athlétic et le Wydad Athlétic tous les deux de Casablanca, au Maroc ; il y a également le club le plus titré du contient Al Ahly et Zamalek CS, tous les deux du Caire, en Egypte ; Al Merreikh du Soudan, Gor Mahia du Kenya, Orlando Pirates et Kaiser Chiefs de l'Afrique du Sud, Zesco United de la Zambie, Hearts of Oak du Ghana, Kampala City de l'Ouganda ainsi qu'Enyimba et Enugu Rangers FC du Nigeria.