Congo-Kinshasa: Gombe - Les commerçants demandent la levée du confinement

La commune de la Gombe a été considérée dès l'apparition de la Covid-19, comme la tanière de cette pandémie. Ainsi, pour casser l'élan de contamination, le Président de la République avait demandé l'isolement de tout foyer de cette pandémie pour mettre à l'abri le reste de la population.

C'est dans cette ligne que le Gouverneur de la ville de Kinshasa avait décidé le confinement total de cette commune. Mais, cette mesure barrière jugée salutaire par les autorités sanitaires a fait le malheur des commerçants toute catégorie confondue. Prise pour deux semaines, cette mesure est allée au-delà de toute attente.

Comme elle tarde à être levée et, au regard de l'amenuisement de leurs affaires, les commerçants et divers négociateurs opérant dans cette commune du centre-ville de Kinshasa, en appellent de tout leur vœu le deconfinement total, tout en maintenant toutes les autres mesures barrières.

Les esprits se surchauffent dans le chef tant des commerçants comme des travailleurs œuvrant dans la commune Gombe, du fait que la mesure du confinement de cette commune est allée au-delà de toute attente. Certains se plainent des difficultés qu'ils rencontrent durant ce temps de confinement sur tous les plans de leur vie quotidienne depuis que cette mesure est d'application. Se confiant à la presse, une vendeuse de pains à la Gombe s'est déchainée en disant : « la vente est devenue difficile à cause de ce confinement. Nous et nos enfants souffrons énormément. On nous rassure qu'il n'y'aura pas d'année blanche, et maintenant, si les cours reprenaient, comment ferons- nous pour payer les frais de minerval pour la suite des études des enfants ? ».

Les observateurs reconnaissent que la misère qui ronge le quotidien du commun des mortels, a plus d'accent dans la plupart de familles dont la principale source de revenu était dans la commune de la Gombe. De temps en temps, notent plusieurs sources, les habitués de la Gombe, se pointent chaque jour aux barrières d'accès pour voir si le deconfinement tant attendu est opérationnel. Se trouvant devant le statuquo, ils en appellent au gouverneur Ngobila, d'ordonner le deconfinement de la Gombe tout en gardant le port obligatoire des masques et autres mesures barrière pour permettre aux hommes d'affaires, commerçants et autres intermédiaires de retrouver le sourire qui les manque depuis bientôt trois mois.

Pour rappel, la commune de la Gombe, principalement le centre ville, rassemble presque 90% de grandes opérations d'affaires qui s'effectuent dans la ville province de Kinshasa. Son deconfinement comme souhaiter par les habitants comme par les commerçants et les travailleurs, est une bonne nouvelle qui sera pour tout Kinshasa un sujet de grande joie.