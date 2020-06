Congo-Kinshasa: Kinshasa - Levée des corps à la morgue, la distanciation sociale brisée

La distanciation sociale, une des mesures barrières édictées par les autorités de la République Démocratique du Congo et l'OMS, pour stopper l'élan de la propagation de la Covid-19, souffre d'application au niveau de toutes les morgues de la ville-province de Kinshasa par les membres des familles qui s'y retrouvent en masse pour la levée des corps de leurs défunts. Ce constat est fait par les observateurs à titre illustratif aux morgues de l'hôpital du cinquantenaire, du camp Kokolo et de l'Hôpital sino Congolais.

Le Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, lors de son adresse à la nation le 18 mars dernier avait interdit le rassemblement de plus de 20 personnes dans les lieux publics et, l'enterrement des morts doit se faire dans le strict respect de distanciation sociale par un groupe restreint. Mais sur le terrain, c'est toute autre chose qui se passe. Les membres des familles, proches, amis et connaissances des défunts, se retrouvent en masse collés les uns contre les autres à la morgue lors de la levée des corps de leurs êtres chers, trouvant que cette mesure barrière édictée par l'OMS et soutenue par les autorités nationales, ne cadre pas avec la tradition bantoue. Pour eux, selon ce qui nous est rapporté, le deuil selon la tradition congolaise (bantoue), c'est une affaire de toute la communauté. Des témoins rapportent que déroger à ce principe, c'est un signe manifestement du manque de la sympathie et de la solidarité à l'égard du défunt et de sa famille éprouvée, soutiennent la plupart de personnes interviewées aux morgues de l'Hôpital du cinquantenaire, de Camp Kokolo et de Sino- congolaise de Nd'jili pour ne prendre que ces trois cas.

Il est vrai que cette réalité est vécue à toutes les morgues à travers toute la Ville Province de Kinshasa. Et, le personnel des morgues et les gardes commis à la sécurité de ces installations, n'ont que des yeux pour constater la présence des foules immenses mais, ils sont dans l'incapacité de les renvoyer. Généralement c'est compliqué en pareille circonstance par le fait qu'en ce moment, la plupart, l'amertume dans l'âme, se sont fondus dans les larmes d'au revoir à leur être cher, allant dans tous les sens devant la morgue.

A l'heure où, la ville de Kinshasa compte près de 5000 cas positifs, il est bon que les autorités publiques et sanitaires repensent la stratégie pour faire respecter cette mesure barrière sanitaire de distanciation sociale, pour casser le risque de contamination massive dans les lieux de deuil.

Vu l'inconscience et l'insouciance des kinois mêlées à des fausses rumeurs sur l'existence de cette pandémie ou non, il revient aux autorités compétentes de faire recours à la force publique dans toute la rigueur, pour ramener les indomptables kinois au respect strict de toutes les mesures barrières. C'est pour leur salut.

Qui aime bien, châtie bien ! Dit-on.