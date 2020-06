Angola: Un gouverneur appelle à un plus grand engagement des employés

Cuito (Angola) — Le gouverneur de Bié, Pereira Alfredo, a demandé mercredi, aux nouveaux responsables, un plus grand engagement et une certaine audace dans l'accomplissement de leurs missions, dans le but d'améliorer la situation socio-économique de la région.

Le gouvernant intervenait à la cérémonie d'investiture de nouveaux collaborateurs, à qui, il a demandé une grande attention au plan de développement national, à la lutte contre la faim et la pauvreté.

À l'occasion, il a souligné la nécessité de poursuivre tous les travaux menés dans les différents domaines, mettant l'accent sur l'énergie et l'eau, l'amélioration de l'assainissement et la réhabilitation des routes et autres infrastructures.

Entre autres responsables ont été investis, le directeur provincial des infrastructures et des services techniques, Edgar Hilário, et les administrateurs municipaux de Cuito, Camacupa, Catabola et Cunhinga, respectivement, Abel Guerra, José Lopinho, Alcida Camateli et Georgina Lumati .