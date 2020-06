Angola: Le gouvernorat de Cuando Cubango veut du bois transformé à Cuando Cubango

Menongue (Angola) — Soixante pour cent du bois exploité à Cuando Cubango doit être transformé localement, afin de créer de nouveaux emplois pour les jeunes et de développer l'industrie de meuble, d'équipements scolaires et hospitaliers, a défendu mardi, le gouverneur de la province, Julio Bessa.

Selon le communiqué de presse du Gouvernorat parvenu à l'Angop, la décision est issue d'une réunion que le gouverneur a tenue avec avec l'Association des Bûcherons de Cuando Cubango (AMCC), où ils ont traité, entre autres, de la coupe, du transport et de la commercialisation du bois dans la région.

La note mentionne également que l'association a été chargée de procéder à une sélection des sociétés légales et illégales qui réalisent l'activité et d'établir un partenariat avec le département local de l'Institut de développement forestier (IDF) pour définir de nouvelles procédures.

Les parties devront enquêter sur le bois coupé lors des campagnes de 2017 à 2019, qui existent toujours dans la forêt et organiser un marché légal pour la vente du produit aux industriels, qui n'ont pas de licence pour son exploitation, a-t-il ajouté. Le document explique que les nouveaux modèles et procédures impliqueront le remplacement des licences par des contrats de concession de zones préalablement et techniquement définies pour l'exploitation du bois, ainsi que l'interdiction de la circulation des camions chargés de bois pesant plus de 14 tonnes sur les routes principales, secondaire et tertiaire, y compris les ponts et les pontons.

Lors de la réunion, une étude détaillée des zones frontalières où les entreprises ne peuvent pas exploiter le bois a été recommandée, confirmant clairement les zones du projet Okavango-Zambeze, en tenant compte du fait que le tourisme est l'une des vocations de la province.

L'exploitation forestière dans la province de Cuando Cubango a été suspendue en novembre de l'année dernière en raison de diverses irrégularités commises par les bûcherons.