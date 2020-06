Afrique: Lutte contre la désertification et la sécheresse dans le monde - L'ONU salue la Grande Muraille verte

«C'est grâce à l'action et à la solidarité internationales que nous pourrons intensifier les efforts visant à restaurer les terres et à mettre en œuvre des solutions fondées sur la nature, à l'appui de l'action climatique et au profit des générations futures.» C'est la conviction d'António Guterres.

Dans son message publié à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse, célébrée hier, mercredi 17 juin, le Secrétaire général de l'ONU note que «la santé de l'humanité dépend de celle de la planète.

Or, aujourd'hui, notre planète est malade. La dégradation des terres touche quelque 3,2 milliards de personnes. À l'échelle mondiale, 70% des terres ont été transformées par l'activité humaine».

Toutefois, relève António Guterres, l'espoir est permis, notamment avec la Grande Muraille verte au Sahel. «Nous pouvons cependant inverser la tendance et apporter des solutions à un large éventail de problèmes, tels que la migration forcée, la faim et les changements climatiques.

Dans la région africaine du Sahel, la Grande Muraille verte transforme l'existence et les moyens de subsistance des populations, du Sénégal jusqu'à Djibouti.

La restauration de 100 millions d'hectares de terres dégradées a permis de préserver la sécurité alimentaire, de créer des emplois et de faire en sorte que les ménages puissent subvenir à leurs besoins.»

Pour M. Guterres, «de telles mesures permettent également de restaurer la diversité biologique, d'atténuer les effets des changements climatiques et d'accroître la résilience des populations».

D'ailleurs, «le calcul est simple : les bénéfices sont dix fois supérieurs aux coûts». C'est pourquoi «en cette journée de lutte contre la désertification et la sécheresse, j'appelle à la conclusion d'un nouveau pacte en faveur de la nature.

C'est grâce à l'action et à la solidarité internationales que nous pourrons intensifier les efforts visant à restaurer les terres et à mettre en œuvre des solutions fondées sur la nature, à l'appui de l'action climatique et au profit des générations futures.

C'est cela qui nous permettra de réaliser les objectifs de développement durable sans laisser personne de côté», déclare le Secrétaire général de l'ONU.

GESTION RESPONSABLE DES TERRES POUR FAIRE FACE AUX IMPACTS DE COVID-19

Selon la Convention des Nations Unies sur le lutte contre la désertification (UNCCD), contrairement à l'opinion répandue, la désertification n'est pas la transformation de la terre en désert. «La désertification se produit du fait de l'extrême vulnérabilité des écosystèmes des zones sèches à la surexploitation et à l'utilisation inappropriée des terres.

La pauvreté, l'instabilité politique, la déforestation, le surpâturage et des pratiques d'irrigation inappropriées peuvent entraver la productivité des terres.»

Adopté le 17 juin 1992 par la UNCCD, avec comme but rappeler aux humains les dangers de la désertification et de la sécheresse dans le monde, cette journée est célébrée dans un contexte plus spéciale marqué par la pandémie de Covid-19.

«Des actions basées sur une compréhension claire des droits, des récompenses et des responsabilités de la gestion des terres peuvent aider à faire face aux retombées de la Covid-19 en s'attaquant à l'un des principaux facteurs environnementaux des épidémies émergentes de maladies infectieuses.»

Et, «le renforcement de la résilience de nos systèmes d'alimentation et d'eau peut aider à réduire les effets de la pandémie sur la pauvreté et l'insécurité alimentaire mondiales. Aujourd'hui, la devise «terre saine = personnes en bonne santé», promue par la UNCCD, est plus d'actualité que jamais.»

D'ailleurs, le thème 2020 dont le slogan est : «Aliments. Fourrage. Fibres. - les liens entre la consommation et les terres», est axé sur le changement des comportements vis-à-vis des principaux facteurs de désertification et de dégradation des terres : la production et la consommation croissantes et excessives de la population à l'échelle planétaire.

Quid de l'expansion, l'enrichissement et l'urbanisation de la population qui font exploser la demande de terres destinées à la production d'aliments, de fourrage pour les animaux et de fibres pour la fabrication de vêtements, détériorant, parallèlement, la santé et la productivité des terres arables existantes ? Un phénomène aggravé par le changement climatique.