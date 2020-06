Cote d'Ivoire: Port-Bouët/Présidentielle 2020 - Siandou Fofana et Nassénéba Touré galvanisent la jeunesse féminine RHDP

Le lundi 15 juin, le Ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a pris part à l'activité de mobilisation et de mise en mission de la Jeunesse féminine et professionnelle du RHDP de Port-Bouët, à la permanence dudit parti. Une activité organisée par Mme Gnénema, femme leader du parti houphouétiste. Et ce, en présence de Mme Nasseneba Touré Diané (Dg de Côte d'Ivoire Tourisme), présidente nationale de la Jeunesse féminine et professionnelle du RHDP.

En sa qualité de Directeur exécutif adjoint chargé des relations avec les partis politiques et Coordonnateur de Port-Bouët, le ministre Siandou Fofanaa mis la jeunesse féminine en mission. Il s'agira pour elle de faire triompher le RHDP aux élections prochaines et cela passe par leur enrôlement et celui des nouveaux majeurs.

Par ailleurs, afin de leur faciliter cette mission, il a offert à cette section spécialisée, 2 millions de FCFA, 5 ordinateurs portables et 10 Smartphones.

« Pour permettre à ces jeunes femmes dynamiques d'être mieux organisées afin de faire inscrire le maximum de jeunes filles sur la liste électorale et garantir ainsi la victoire de notre candidat à la présidentielle d'octobre prochain : Amadou Gon Coulibaly », souligne Siandou Fofana.

Victoire que le cadre du parti au pouvoir prévoit « irréversible et éclatante ». Mais d'indiquer la nécessité pour ces jeunes femmes militantes d'acquérir les pièces administratives pour se faire établir les documents requis pour s'enrôler sur le fichier électoral.

De ce droit fil, Mme Nassénéba Touré Diané leur a indiqué l'intérêt pour elles de s'y atteler avec hardiesse jusqu'au 24 juin, date d'achèvement du processus d'enrôlement car elles doivent avoir droit de cité dans la politique en côte d'Ivoire.

À moins de 10 jours donc de la fin de la révision du listing électoral, l'organisation spécialisée du RHDP de Port-Bouët entend étendre sa toile à travers les 51 comités de base de la commune et au-delà pour mieux mener sa mission de mobilisation pour le triomphe d'Amadou Gon Coulibaly.

Convaincues qu'elles y arriveront avec succès, « avec ce rassembleur qu'est Siandou Fofana, à leurs côtés », pour prendre au mot Nassénéba Touré Diané, leur présidente nationale.