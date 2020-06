Sénégal: Amadou Lamine Guissé - «Des actions sont en cours pour reverdir le pays à l'horizon 2024»

A l'instar de la communauté internationale, le Sénégal à célébré la Journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse. Une occasion pour le ministère de l'Environnement et du Développement durable de relever que des actions sont en train d'être déroulées pour satisfaire l'instruction du chef de l'Etat de «reverdir le Sénégal, à l'horizon 2024».

Le Secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, Amadou Lamine Guissé, a présidé hier, mercredi 17 juin, la cérémonie officielle de la Journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse.

Le thème de cette année porte sur «Les liens entre la consommation, la production et de la terre avec comme slogan "Aliments-Fourrage-Fibres": production et consommation durable».

A l'interpellation sur ce qu'est devenue la Grande Muraille Verte, programme instituer pour la lutte contre la désertification, il dira: «Au moment où je vous parle, le directeur des Eaux et Forêts et le directeur de l'Agence Sénégalaise de la Reforestation et de la Grande Muraille Verte sont en mission sur le terrain pour identifier les sites devant abriter un vaste programme de reboisement.

Et, à la fin de leur mission, nous aurons tous les éléments d'appréciation. Depuis que l'Agence a été mise en place, des actions sont en train d'être déroulées pour satisfaire cette requête du chef de l'Etat qui est de reverdir le Sénégal, à l'horizon 2024».

UN PROJET DE REBOISEMENT DE PLUS DE 14 MILLIONS DE PLANTS «PLOMBE» PAR COVID-19

Et sur ce, poursuit Amadou Lamine Guissé, «le ministre de l'Environnement et du Développement durable est en train de tout mettre en œuvre pour donner satisfaction à ces directives du chef de l'Etat. Donc, sachez que l'Agence a commencé à dérouler, le personnel est mis en place et les unités sont en train d'être redéployées».

Le Sg de préciser: «Pour cette présente campagne de reboisement, l'Agence avait l'ambition de reboiser plus de 14 millions de plants, mais les trois mois qui devaient permettre de renforcer les pépinières ont été des mois nuls en termes d'activités, à cause de la pandémie à la Covid-19». Parce que depuis le mois de mars les gens n'étaient pas mobiles pour dérouler leurs activités.

En fin, M. Guissé d'annoncer que «le ministère et l'Agence mettront tout en œuvre pour une bonne campagne de reboisement qui démarre à la date du 1er dimanche du mois d'août prochain».

Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall dans son discours lu par le Sg du ministère, notera que «cette journée est célébrée cette année dans un contexte particulier marqué par l'apparition de la pandémie de Covid-19 qui est l'une des crises sanitaire à caractère zoonotique les plus aigües que l'humanité a connues». Et donc, «cette situation nous rappelle l'impérieuse nécessité de préserver les fonctions et services de nos écosystèmes».

Comme le souligne le Secrétariat de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la Désertification, «un nouveau contrat social pour la nature verrait le genre humain engagé à reconstruire mieux, plus intelligemment et plus fort dans les années à venir.

Si nous choisissons de travailler en harmonie avec la nature, nous éviterons la dégradation des terres, nous limiterons nos émissions, nous inverserons la perte de biodiversité. Si nous choisissons de restaurer la terre plutôt que de la détruire, nous pouvons créer des emplois et des opportunités», a-t-il lancé comme message.