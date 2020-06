Cote d'Ivoire: Conflit inter-communautaire dans le Tonkpi - Diomandé Vagondo apporte sa compassion aux victimes de Digoualé

Apporter au nom du gouvernement, soutien et compassion aux populations et victimes d'incidents intra-communautaires sur fond de litige foncier entre Toura et Burkinabé le 12 juin dernier. Tel est l'objectif de la visite qu'a effectuée le 16 juin, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Diomandé Vagondo, à Digoualé, village situé dans le département de Biankouma, dans la Région du Tonkpi.

A cette occasion, le ministre Vagondo Diomandé a exprimé ses regrets quant aux crises inter-communautaires qui secouent régulièrement la région du Tonkpi.

« Je voudrais exprimer des mots de regret. Parce que la première fois que je suis venu à Biankouma dans mes habits de nouveau ministre de la Sécurité et de la Protection civile, membre du gouvernement actuel, toute la région du Tonkpi s'est déplacée pour m'honorer. Ma première arrivée à Digoualé ne devrait pas être dans le cadre d'un affrontement inter-communautaire.

J'ai mal au cœur, car depuis belle lurette, en Côte d'Ivoire, nous n'attendons plus parler de conflits ethniques. Ce n'est que dans le Tonpki », a déploré le Gal Vagondo Diomandé, qui était accompagné pour la circonstance d'une forte délégation composée d'autorités politiques, administratives et locales. Notamment le préfet de police, le corps préfectoral, le conseil régional, les élus, la société civile et la chefferie de la Région du Tonpki.

Au nom du Président de la République, Alassane Ouattara, le ministre a transmis un message de paix et de cohésion. Le Général Vagondo Diomandé a invité les populations et particulièrement la jeunesse à promouvoir le vivre-ensemble, cette valeur indispensable à notre pays pour atteindre le développement.

« Nous avons le devoir de respecter les principes de vie qui sont prônés par le Président Alassane Ouattara .Il n'a qu'un seul message : le vivre ensemble; que nous puissions vivre ensemble; que nous puissions nous comprendre », a conseillé le ministre à ses hôtes.

Auparavant, Tia Gohidé Marcel, président de la Mutuelle de Digoualé, qui parlait au nom des populations, a exprimé sa colère et son désarroi face à cet incident dramatique qui n'est pas le premier du genre et dont le bilan fait état de 8 blessés : 5 du côté des Toura et 3 chez les Burkinabé. Il a relevé la psychose et le sentiment d'insécurité au sein de la population dont la conséquence directe est l'abandon des plantations.

Le sous-préfet de Kpata, Yao Kouakou Joseph, pour sa part, a dévoilé les résolutions prises d'un commun accord par les deux parties en conflit.

Entre autres, l'engagement commun à œuvrer pour un retour rapide de la paix, bannir la violence comme moyen de règlement des litiges, l'identification et le déguerpissement des terres illégalement occupées et la mise en place d'un comité permanent de suivi.

Quant à la communauté burkinabé, à travers son porte-parole, Ouedraogo Daniel, secrétaire général de la Jeunesse de la communauté burkinabé, il a exprimé ses regrets et présenté ses excuses au peuple Toura.

Au terme de cette visite, des dons en vivres et non vivres ainsi qu'une enveloppe de 2 millions de FCfa ont été remis aux victimes. Notamment, des sacs de riz, du savon, de l'huile, des pâtes alimentaires, des sceaux et du gel hydro-alcoolique.