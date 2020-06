Madagascar: Football féminin - Sophie Irène Farafanirina termine son contrat avec Racing Club

Sophie Irène a tout l'avenir devant elle.

En fin de contrat ce mois de juin, l'internationale malgache Sophie Irène Farafanirina s'active déjà pour trouver un autre club. En effet, elle ne jouera plus avec Racing Club où elle était depuis 2019, malgré ses exploits au sein de cette équipe. A 26 ans, l'heure de la retraite est encore loin de sonner pour Sophie Irène. Elle n'arrête pas de s'entraîner durant ce confinement et elle est prête à donner un nouveau sens à sa carrière. « Je n'arrête pas de travailler mes abdos et faire des exercices avec une corde à sauter pour maintenir la forme », nous a-t-elle confié.

Pour rappel, l'ancienne capitaine des Barea féminins est encore en période de convalescence suite à une déchirure au niveau de sa cuisse droite, en janvier. Avec cette blessure, elle n'a pas encore une idée en tête en ce qui concerne le nouveau club avec qui travailler pour la prochaine saison. D'ailleurs, elle se concentre sur son traitement afin de retrouver au plus vite le chemin du terrain.

Ces derniers temps, Sophie Irène a accordé une interview avec « La minute foot », durant laquelle elle a partagé son avis concernant le football féminin malgache. « Le football féminin à Madagascar n'est pas encore très réputé, voire méconnu. Il manque de compétition ainsi que de soutien alors que beaucoup de joueuses ont un véritable talent et un grand potentiel pour réussir. Le football n'est pas réservé au genre masculin, tous ceux qui ont un but et qui sont déterminés peuvent réussir », affirme-t-elle, avant d'ajouter: « Si vous aimez le football et que vous avez un rêve, poursuivez-le en travaillant sur le plan tactique et physique. En plus, il faut avoir un bon mental. Une bonne dose de concentration et un bon comportement sont importants pour arriver jusqu'au bout ».