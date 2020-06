Soudan: La Fédération des agences de presse forme 2 200 journalistes dans les pays de l'OCI

Jeddah — La Fédération des Agences de Presse de l'Organisation de coopération islamique (FAP-OCI) a annoncé le début de la mise en œuvre de son initiative visant à développer la compétence de 2200 membres du personnel des médias dans les pays membres pour traiter les informations pendant les crises, des rumeurs et utiliser des technologies modernes et des plateformes numériques pour diffuser la sensibilisation afin de former des cadres des médias qui gèrent habilement les répercussions de la crise (Covid 19) et au-delà ..

Le directeur adjoint de la fédération, Zayed Sultan qui s'exprimait devant la vidéoconférence extraordinaire des ministres de la culture des États membres de l'Organisation de coopération islamique (OCI) a souligné la volonté du la fédération de sensibiliser aux épidémies et aux catastrophes et d'offrir des opportunités de développement des compétences médiatiques pour faire face à divers aspects de la crise.

Il convient de noter que la conférence organisée par l'Organisation islamique mondiale pour l'éducation, la science et la culture (ISESCO), présidée par la ministre des Émirats arabes unis de la Culture et du Développement des connaissances Mme. Noura Al Kaabi a réuni 50 pays et 22 organisations internationales.