Soudan: Kabashi visite l'État fédéré de l'Ouest-Kordofan

Balila, 18 Juin (Délégué de SUNA) - Le membre du Conseil de la souveraineté Lt-Gen. Shamsuddin Kabashi et la délégation qui l'accompagne, sont arrivés à Balila jeudi, au début d'une visite de trois jours dans l'État fédéré de l'Ouest-Kordofan, ils ont reçu des éclaircissements du gouvernement de l'État sur la situation générale à l'État fédéré de l'Ouest-Kordofan.

Kabashi se rendra dans la ville de Lagawa pour assister à la signature du document de la charte visant à mettre fin aux hostilités entre les différentes composantes de la société.

La délégation poursuivra également sa visite dans la ville Foula et tiendra une réunion avec le gouvernement et le comité de sécurité dans l'Ouest-Kordofan et la coordonatrice de la liberté et du changement, et visitera un certain nombre d'établissements de services, y compris le centre d'isolement de Foula, et visitera la ville d'Al-Nihoud pour se renseigner sur les problèmes des citoyens et rencontrer les forces régulières de la région.