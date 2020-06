Madagascar: Musique - L'anniversaire de Dadah Mahaleo fêté in memoriam

Un événement assez particulier pour marquer, à la fois, l'anniversaire du défunt membre fondateur du groupe Mahaleo, Dadah Rabel, la fête de la musique et la fête des pères avec « Dadah Mahaleo in Memoriam », le 21 juin.

Ainsi, les organisateurs lancent un appel à tous ceux ou celles qui souhaitent « partager un cover d'une chanson de Dadah, une photo souvenir avec lui, ou ... laisser un mot ». Pour ce faire, les participants et participantes peuvent les envoyer par messagerie privée sur la page « Dadah Mahaleo in Memoriam ». Cela, au plus tard le 18 juin à 23 h 59, heure malgache. C'est nécessaire de le préciser puisqu'il faut s'attendre à une participation de la diaspora.

D'ailleurs, il suffit de naviguer sur la page pour retrouver de plus amples informations concernant cette initiative. Décédé le 3 novembre 2019, Dadah Rabel a laissé un grand vide dans le monde de la musique malgache. Membre fondateur du groupe Mahaleo, il a aussi été un auteur/compositeur dont les créations ont propulsé ce groupe au firmament de la notoriété. Des titres comme « Ao izy e », « Tsara tsodrano », « Ilay nosy » et bien d'autres resteront à jamais dans le patrimoine musical malgache. Ce « Dadah Mahaleo in Memoriam » n'est pas uniquement un concours mais surtout un travail de mémoire.

Il faut aussi rappeler que le décès de Dadah Rabel a eu lieu environ deux semaines à peine après la disparition de Fafah, également membre fondateur du groupe Mahaleo. Deux départs presque successifs qui ont bouleversé les fans du groupe. De mémoire de simple amateur de musique, jamais une formation musicale locale n'a connu ce genre de drame dans un intervalle aussi court. Comme il faut toujours avancer, l'important est de ne pas laisser partir avec lui ses œuvres mais de les rappeler aux générations futures à travers des partages, des « covers »...