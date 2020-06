Madagascar: Histoire - Les années de Marcel Olivier à Madagascar

Marcel Olivier, gouverneur général de Madagascar de 1924 à 1929.

Marcel Olivier est un fonctionnaire colonial français. Ayant beaucoup écrit sur les colonies françaises en Afrique, il était gouverneur général de Madagascar de février 1924 à Janvier 1929.

Sous sa direction, alors que le monde traverse l'euphorie des « années folles », il a créé la banque de Madagascar et favorise de grandes compagnies commerciales ainsi qu'une organisation agricole. Il met au point un nouveau code domanial et veut résoudre l'enregistrement des terres grâce au cadastre élaboré à l'aide de photos aériennes. La direction de Marcel Olivier est marquée par l'effervescence du nationalisme.

Comme ses prédécesseurs, il se heurte à des mouvements anticolonialistes des élites malgaches notamment Jean Ralaimongo, Jules Ranaivo et Ravoahangy. Leurs méthodes restèrent toutefois légalistes, malgré la constance de la répression. Olivier promulgue en septembre 1927 un décret qui réprime la mise en vente et la distribution d'écrits ou d' imprimés et images susceptibles de porter atteinte au respect de l'autorité française jusqu'à l'abrogation, par un vote du Parlement en 1929, de ce « décret scélérat ». Les journaux sont muselés. « De ce fait, ces journalistes eurent sans cesse maille à partir avec les tribunaux. Ralaimongo accumule amendes et répressions : il est incarcéré dès le 31 octobre 1927.

Ravoahangy et Dufestin sont inculpés puis condamnés. Dussac, qui vient de s'installer à Diego, se voit retirer sa patente d'agent d'affaires. Emmanuel Razafindrakoto, un sympathisant de Tamatave, est, pour cette raison, licencié par son employeur. Puis Dussac est inculpé à son tour. Et quand Ralaimongo sort de prison le 27 octobre 1928, Dussac et Dufestin sont coffrés: le premier à 10 mois de prison, le second à quatre mois », J.P Domenichini, in Jean Ralaimongo (1884-1943) ou Madagascar au seuil du nationalisme.

En 1928, il met en place le SMOTIG (Service de la Main-d'Œuvre des Travaux d'Intérêt Général). Ce système a été l'objet de nombreuses critiques, et qualifié d'esclavage déguisé. Le SMOTIG permit d'effectuer de grands travaux dans des conditions très difficiles, tels que le chemin de fer Fianarantsoa - Côte Est, tout en évitant la dramatique mortalité précédemment rencontrée sur d'autres chantiers.

Après avoir été gouverneur général de Madagascar, Marcel Olivier part pour la France. Il est chargé d'assister l'officier militaire Hubert Lyautey pendant les guerres coloniales dans l'organisation de l'exposition coloniale internationale.