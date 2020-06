Madagascar: Chômages dus au Coronavirus - Un Plan multisectoriel d'urgence proposé par l'Etat

Comme prévu, la rencontre entre le président Andry Rajoelina et le patronat s'est déroulée hier à Iavoloha.

» Ce ne sont pas uniquement une dizaine de milliers d'employés qui ont perdu leurs emplois durant cette période de confinement... ce sont une centaine de milliers de Malgaches qui se retrouvent au chômage à cause de cette pandémie « . C'est ce qu'a fait savoir le président du FIVMPAMA, Andrianavalomanana Razafiarison. Selon ses dires, » toutes les entreprises souffrent de la situation actuelle et bon nombre d'entre elles sont actuellement au bord de la fermeture « .

Comme prévu, la rencontre du président Andry Rajoelina avec le patronat s'est déroulée hier au Palais d'Iavoloha. Une rencontre qui a vu la présence des membres du gouvernement dirigés par le Premier ministre Ntsay Christian et le staff de la Présidence. Une occasion pour l'Etat et les opérateurs économiques privés de concerter et de mettre en place ensemble une stratégie pour faire face à la période d'après-crise sanitaire. Selon le numéro un du FIVMPAMA, le secteur privé et le salariat mettra entre 6 mois à un an pour se remettre de cette crise. Lors de cette rencontre, le secteur privé a avancé plusieurs requêtes en vue d'atténuer les impacts du Coronavirus sur l'économie.

Parmi ces requêtes figurent la suppression des taxes et impôts, la distribution d'aides sociales pour les employés (surtout ceux qui ont perdu leur emploi), la vulgarisation du dépistage du Coronavirus et la distribution de Covid-Organics au niveau de chaque société, la facilitation de l'accès aux prêts bancaires avec un taux d'intérêt de moins de 5%, la restauration de la Banque nationale de développement, la révision des prix du carburant, mais aussi la suppression des taxes et impôts pour cette année 2020, surtout pour les PMI-PME.

Sans pénalité. En réponse à ces demandes, l'Etat avance le Plan multisectoriel d'urgence. Le document a été présenté hier aux opérateurs du secteur privé par le Premier ministre Ntsay Christian. Un document présentant trois axes stratégiques, à savoir le renforcement de la gouvernance de la lutte contre la pandémie, l'amplification des mesures relatives à la protection sociale et le soutien en vue d'une résilience économique pour une relance efficiente.

Ce Plan multisectoriel d'urgence prévoit plusieurs mesures fiscales et monétaires permettant d'atténuer les effets néfastes du Coronavirus sur l'économie. Aussi, les secteurs du tourisme, le transport aérien et les entreprises franches vont-ils bénéficier d'une suspension du paiement des acomptes provisionnels pour les IR, IRSA et TVA ; d'un report au 15 août prochain des déclarations de paiement; d'un report des déclarations de paiement jusqu'au 15 août aussi de l'impôt synthétique ; d'une suspension des contrôles fiscaux et des avis aux tiers détenteurs jusqu'au 15 août ; d'une autorisation de rapatriement de devises à hauteur de 80% sans pénalité ; d'un recours à des conditions de paiement amiable pour les cotisations sociales dues pour le premier et deuxième trimestre de l'année 2020 ainsi que d'une possibilité de négociation pour le report du paiement des factures de la JIRAMA.

Lignes de refinancement. » Nous veillerons à ce que la relance économique soit inclusive et qu'elle ait des impacts concrets sur la vie quotidienne de la population malagasy « , a martelé le président Andry Rajoelina lors de sa prise de parole. Et lui de faire savoir dans la foulée que personne n'a été laissé-pour-compte dans cette démarche visant à soutenir les sociétés malagasy pendant et après la crise sanitaire. Pour ce faire, l'Etat Malagasy a adopté trois lignes de refinancement, à travers le projet Fihariana et la Banque centrale. Il s'agit du » Prêt Miarina » d'un montant de 50 milliards d'Ariary qui consiste à accorder un prêt de 24 mois avec un taux privilégié de moins de 8 à 9% et un différé pouvant aller jusqu'à 6 mois. La deuxième ligne met à la disposition des PMI-PME une somme de 150 milliards d'Ariary soit 40 millions de dollars pour accorder un emprunt à un taux bonifié à moins de 10%. 20 000 PMI-PME sont prévues bénéficier de cette deuxième option.

La troisième ligne, pour sa part, met à disposition un budget de 80 milliards d'Ariary et consiste à accorder un taux d'intérêt concessionnel de 4,97% aux institutions de microfinances. Un taux largement inférieur à leur coût de ressources habituelles auprès des banques commerciales. » Ceci leur permettra d'accorder des crédits à des intérêts plus abordables », a déclaré le président Andry Rajoelina. L'objectif est d'appuyer environ 980 000 opérateurs malagasy comprenant des petits exploitants et des distributeurs agricoles ainsi que des opérateurs individuels œuvrant dans les secteurs tourisme, commerce, artisanat et manufacturier. Hier, ce fut au tour des grands investisseurs et industriels de rencontrer le Chef de l'Etat. D'après les explications, les patrons des PMI-PME seront, quant à eux, reçus à Iavoloha la semaine prochaine.