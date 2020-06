Madagascar: Single - « Alao », la dernière ponte de D-Lain

D.Lain sort un single pour bercer ses inconditionnels inquiets de la situation actuelle.

Chose promise chose due ! Décidément, le chanteur de charme qu'est D-Lain ne cesse d'émerveiller. Chaque sentiment et émotion décuplent à travers sa musique. Pas plus tard que vendredi, l'artiste sort son single « Alao » en featuring avec Quatuor Squad. Et heureusement qu'il s'agisse d'une chanson d'amour car c'est en homme amoureux qu'il se place. Un texte poignant aux sons des cordes de la bande à Ravo Raboanarison, combinés avec une mélodie de trompette de Stéphane Hasina qui déchire littéralement, et avec le génie de Sanda Ranaivosoa à la guitare. Le « dream team » pour les rêveurs justement.

En à peu près quatre minutes, il chante un amour perdu qu'il tente d'oublier tant bien que mal. Une situation que bon nombre de gens qui ont surfé sur les vagues de l'amour ont déjà connue. « Les moments forts me reviennent aux sons de ce titre. Ses mélodies me rappellent tes mots d'amour et tes caresses. Mais je ne veux plus remémorer ces instants à jamais perdus ». Des bribes du passé qui font chavirer ce qui se trouve tout au fond des pensées amoureuses. « Oh mon cœur arrête! Je ne supporte plus cette mélancolie, efface de mon esprit ces souvenirs douloureux que tu persistes tant à m'envoyer en pleine figure... » De quoi rendre toute chose les fleurs bleues.

*Cependant, les avis semblent tout de même mitigés. Évidemment, techniquement, il n'y a rien à redire quant à la qualité du son. Si D-lain a habitué ses inconditionnels à s'attendre au meilleur, cette fois encore il n'y déroge pas. Mais musicalement, cependant, « Alao » sonne plus européen que malgache.