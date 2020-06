Afrique: Prix découvertes RFI 2020 - A vos marques, prêt, postulez !

Récompense destinée aux artistes et groupes musicaux professionnels émergents d'Afrique, de l'Océan Indien et des Caraïbes, le Prix découvertes RFI a ouvert les inscriptions de l'édition 2020 qui se termineront le 30 juillet.

La course est lancée pour détrôner Céline Banza, lauréate du Prix découvertes RFI de l'an dernier. Si le Congo était absent sur la liste des finalistes de 2019, les artistes congolais peuvent encore se démarquer pour voir en finale l'un des leurs cette année, comme c'était le cas en 2018 avec l'artiste Biz-Ice qui malheureusement n'avait remporté le sacre.

Initié depuis 1981, le Prix découvertes RFI met en avant les nouveaux talents musicaux et favorise le développement de la carrière des artistes ou groupes musicaux professionnels émergents, originaires et résidents dans des pays d'Afrique, des îles de l'Océan Indien et des Caraïbes, membres de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

Au fil des années, ce prix a contribué au lancement de nombreux artistes qui ont depuis conquis un public international, parmi lesquels : Smarty du Burkina Faso, Marema Fall du Sénégal, Elida Almeida du Cap-Vert, Soul Bang's de la Guinée, M'Bouillé Koité du Mali, Yvan Buravan du Rwanda...

Pour la quarantième édition de ce concours, les candidats ont jusqu'avant 31 juillet prochain pour se faire inscrire. Ces derniers doivent disposer d'une page personnelle sur internet, sur les réseaux sociaux ou sur une plateforme musicale comme Spotify, SoundCloud, Apple Music... incluant un minimum de quatre titres en écoute. Les artistes ou groupes déjà récompensés dans le cadre de ce Prix ne peuvent plus concourir. Seuls les anciens participants non primés, artistes individuels ou groupe, peuvent encore tenter une seconde chance.

Par ailleurs, le dossier de candidature doit être obligatoirement composé : du formulaire de participation dûment rempli en ligne (disponible à l'adresse ci-après : www.prixdecouvertes.com), d'un lien à partir duquel seront disponibles un minimum de quatre (4) titres en écoute.

Au terme de la compétition, le lauréat bénéficiera de 10 000 euros, d'une tournée en Afrique et d'un concert à Paris. Par ailleurs, RFI et ses partenaires lui offriront un soutien professionnel et une exposition médiatique.

Notons que le Prix découvertes RFI est organisé en partenariat avec l'Institut français, l'Organisation internationale de la Francophonie, la Sacem et Ubiznews.