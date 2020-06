Congo-Brazzaville: Projet Lisungi - Les sociétés de téléphonie mobile indexées pour arnaques

Depuis l'instauration de l'etat d'urgence sanitaire dans le pays, des personnes de mauvaise foi se servent du projet Lisungi pour escroquer les citoyens à partir des services de transfert d'argent que proposent ces sociétés.

Opérationnel depuis 2015, le projet Lisungi est destiné à aider les familles défavorisées et les personnes vulnérables au Congo par un soutien financier de l'Etat octroyé à travers des transferts monétaires. Ledit projet, à l'actualité depuis l'instauration de l'état d'urgence dans le pays, est devenu un des moyens pour des gens de mauvaise foi de soutirer de l'argent aux citoyens qui ont déjà du mal à arrondir les deux bouts du mois.

En effet, des personnes se faisant passer pour des agents de l'Etat chargés de transférer dans les comptes (mobile money de la société de téléphonie mobile MTN Congo) des prétendus bénéficiaires les sommes mises à leur disposition par l'Etat congolais dans le cadre du projet Lisungi. Il n'y aurait pas de soucis si cela s'arrêtait juste au versement. Mais le problème intervient quand ils demandent à ces prétendus bénéficiaires de noter leur numéro d'enregistrement et de le valider en faisant entrer les codes de leurs comptes Mobile money dans lequel l'argent leur serait versé. Cet acte est en réalité un moyen de soutirer de l'argent dans lesdits comptes. Eugène Mbou, père de famille habitant le quartier Songolo, victime de cette arnaque, a expliqué : «J'ai reçu l'appel d'un monsieur qui m'a informé que j'étais bénéficiaire du projet Lisungi en me donnant tous les détails possibles sur ledit projet ainsi que mon numéro d'enregistrement. Et pour qu'on me transfère directement dans mon compte mobile money les 50.000 FCFA qu'on m'offrait, il fallait que je valide ce numéro avec mon code. C'est bien après que je me suis rendu compte que j'avais en fait valider le retrait de la somme qu'il ont soutirée de mon compte, une somme qui correspond au numéro d'enregistrement qui m'a été communiqué».

La téléphonie mobile pointée du doigt

Les sociétés de téléphonie mobile, en particulier MTN, sont indexées parce que le constat fait par les victimes est que les arnaqueurs connaissent bien leurs soldes. «Ayant déjà eu vent de ces arnaques par ma soeur à qui on a aussi soutiré de l'argent. Je ne suis pas tombée dans ce piège. A peine hier, un de ces gars m'a appelée pour que je valide le numéro 28888. Je l'ai envoyé baladé puis j'ai raccroché. Fâché, le gars m'a rappelée pour se moquer de moi en me disant que je faisais la gueule alors que je n'ai que 30.000 FCFA dans mon compte. J'ai compris qu'il avait accès à mon solde donc ce n'est pas un étranger à la société», a témoigné Lorraine, une mère de famille. Ce point de vue sur une possible familiarité des arnaqueurs avec la société offrant les services de transfert d'argent est soutenu par le jeune Giscard. «Ne peut voir le solde d'un client que les tenanciers des points agréés de transfert d'argent et les agents de ces sociétés chargés de ce service. On ne voit pas qui d'autres accuser», a-t-il fait savoir.

En effet, interrogé sur la question, un tenancier d'un point agréé de transfert d'argent MTN a nié l'implication de ses collègues et de leur société dans ces arnaques : «Les arnaqueurs procèdent souvent à un questionnaire devant leur permettre d'avoir le maximum d'informations sur vous et votre compte. Ils vous demandent par exemple de dire combien vous avez dans votre compte pour qu'ils soient sûrs que vous en êtes réellement le propriétaire pour que l'argent de l'Etat n'aille pas chez la mauvaise personne. Dès que vous communiquez la somme, ils le transfèrent rapidement dans d'autres comptes», a-t-il expliqué. Et d'ajouter : «Les responsables de la société ont dit que des enquêtes sont menées mais jusqu'alors il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de possibilité de récupérer l'argent volé ni de poursuivre les propriétaires des numéros utilisés par les arnaqueurs. Donc, les gens continuent à se faire arnaquer et la société est souvent indexée». Cependant, ces arnaques ne datent pas d'aujourd'hui et le projet Lisungi n'est pas l'unique prétexte employé par les arnaqueurs, a signifié le jeune tenancier

Par ailleurs, le projet Lisugi est destiné aux personnes vulnérables. Pour en être bénéficiaire, vous devez faire l'objet d'une enquête menée par des équipes du ministère des Affaires sociales qui descendent dans les quartiers. Votre nom doit être sur les listes qui sont affichées dans les sièges d'arrondissements après lesdites enquêtes. On ne reçoit pas les subventions de Lisungi par téléphone mais en banque, notamment la Banque postale.