Congo-Brazzaville: Commission de la jeunesse de l'Union africaine - Les ministres à la recherche de 420 millions US pour financer la COVID-19

L'annonce a été faite, par le ministre congolais de la Jeunesse et de l'Education civique, Destinée Hermella Doukaga, au terme de la réunion consultative virtuelle des ministres de la Jeunesse de l'Union africaine, tenue le 17 juin par visio-conférence.

Une initiative prise par la commission de l'UA afin d'accompagner les Etats membres de l'organisation en créant un fonds de lutte contre la covid-19. Le but poursuivi est de relever le défi économique, sanitaire et humanitaire de la pandémie sur le continent en élaborant des réponses pratiques pour aider les jeunes à assumer leurs responsabilités en ce qui est de leurs propres sécurité et celle de leurs entourages.

A l'occasion, cette conférence avait pour objectif principal de discuter sur les mesures d'urgence à prendre en appui à l'initiative africaine sur la covid-19 ; de partager les bonnes pratiques de réduction de la propagation du virus et d'identifier les domaines d'actions, d'appuis par rapport aux stratégies nationales de la guérison de cette pandémie dans chaque pays membre de l'UA.

Dans sa plaidoirie, le ministre congolais de la Jeunesse et de l'Education civique, Destinée Hermella Doukaga, a admis que les jeunes africains, population majoritaire, sont les plus exposés, les plus vulnérables. Ils n'ont pas été épargnés par les effets néfastes de la crise sanitaire actuelle, d'où la nécessité urgente de mobilisation et de sensibilisation les jeunes aux besoins de leurs communautés.

Comme approche au niveau du Congo, a-t-elle rappelé, le ministère est solidaire à l'action déjà menée par le gouvernement à travers certains secteurs transversaux du gouvernement, mais en même temps le ministère de la Jeunesse voudrait mener un plaidoyer afin que soit prise en compte la jeunesse, en vue de leur donner les moyens de se mobiliser, de mener les campagnes de proximité.

L'autre plaidoyer, a-t-elle poursuivi, est d'avoir un regard bienveillant sur les jeunes qui exercent dans le secteur informel et qui subissent de plein fouet les effets dévastateurs de la crise sanitaire, le souhait est qu'à partir du fonds de solidarité créé, l'on regarder dans quelle mesure un accompagnement peut être apporté en leur faveur.

« En somme, tous les objectifs énoncés ici pourront être atteints par une approche de coordination entre la coordination de l'UA, les pays membres et les partenaires au développement », a -t-elle souligné.

Par ailleurs, la réunion consultative virtuelle des ministres de la Jeunesse de l'Union africaine, a connu la participation des différents ministres des Etats membres de l'UA. Elle était supervisée par le ministre de la Jeunesse zambien de la jeunesse, en sa qualité de vice-président du 3e Comité technique spécialisé sur la jeunesse, culture et sports de l'UA (CTS-JCS3).