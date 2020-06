Congo-Brazzaville: Appel du 18 juin 1940 - L'événement célébré à Brazzaville

Dans le cadre du 80e anniversaire de l'Appel du 18 juin 1940, une cérémonie a été organisée aujourd'hui au Square de Gaulle à Brazzaville en présence des autorités françaises et congolaises, ainsi que le corps diplomatique accrédité en République du Congo.

Etaient présentes aux côtés de l'ambassadeur de France au Congo, François Barateau et du ministre de la Défense nationale, Charles Richard Mondjo, de nombreuses autorités civiles et militaires, parmi lesquelles le maire de la capitale Dieudonné Bantsiba, les représentants d'Allemagne, d'Italie, du Cameroun, du Gabon et du Tchad.

Le colonel Dominique Laborde, conseiller du directeur général de l'école de génie travaux, a fait la lecture du discours prononcé par le général de Gaulle le 18 juin 1940 sur les antennes de la BBC, appelant tous les Français à se mettre en rapport avec lui pour rallumer, disait-il, la flamme de la résistance française qui ne doit s'éteindre et qui ne s'éteindra jamais.

De son côté, le capitaine de Frégate, Gilles Aubry, conseiller à l'état-major de la marine nationale, a salué les ralliements qui firent entrer l'Afrique dans la guerre. « Devenue le sanctuaire de la France Libre, l'Afrique équatoriale française fut la matrice de son effort de guerre et de la reconquête. Pleinement mobilisée, elle offrit à la cause ses ressources et son sang », a-t-il indiqué.

Cette cérémonie a été aussi marquée par le chant des partisans, le dépôt de gerbes de fleurs par les autorités civiles et militaires ; l'observation d'une minute de silence, l'interprétation de la Marseillaise et de la Congolaise par la fanfare des Forces armées congolaises.