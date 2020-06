Congo-Kinshasa: Arrêt momentané de la production de passeports

Pendant cette période, il est assuré le transfert au gouvernement congolais, du projet jusque-là exécuté par le consortium belge Semlex pour des nouvelles dispositions.

Le ministère des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo (RDC) a annoncé l'arrêt temporaire, pour une période allant du 18 au 29 juin 2020, de la production de passeports biométriques congolais en vue d'assurer le transfert du projet à la suite de l'expiration du contrat liant le pays au consortium Semlex. « Nous avons désigné un nouveau chef de projet, en remplacement de celui du consortium des sociétés du groupe Semlex, pour superviser le transfert, faire l'état des lieux et réorganiser la gestion depuis la chaîne d'approvisionnement des consommables jusqu'à la chaîne de distribution des documents officiels et imprimés de valeur », a indiqué Marie Ntumba Nzeza dans un communiqué de presse signé le 16 juin.

A en croire la ministre, au bout de ce processus de transfert, un nouveau cahier des charges sera confectionné et un appel d'offre restreint sera lancé pour l'approvisionnement des consommables (livrets de passeports, formulaires et autres intrants) ainsi que la maintenance des infrastructures et la mise à niveau des techniciens locaux.

La ministre Marie Ntumba Nzeza rappelle, en effet, que le contrat Semelex-RDC est arrivé à son terme 11 juin 2020. Pourtant, les deux parties ne sont pas entendues sur « l'arrangement spécifique transitoire » proposé par le gouvernement congolais. Ce qui a poussé lesdites parties à se convenir de procéder immédiatement au transfert du patrimoine à la partie congolaise tel que prévu dans le contrat. Il est rappelé qu'un groupe d'ONG et des citoyens congolais ont porté récemment plainte contre le consortium Semlex devant la justice belge. Ils reprochent à ce groupement la corruption et le blanchiment d'argent dans le cadre de ce projet lié à la fabrication des passeports et d'autres imprimés de valeur pour la RDC. L'opinion a également dénoncé le prix de ce document, classé parmi les plus chers au monde.