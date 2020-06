Congo-Kinshasa: Championnat national d'élite direct Ligue 1 - Les Léopards de Dolisie dépourvus de leur énergie

L'Athletic club Léopards de Dolisie n'est plus candidat crédible pour le titre depuis que son emblématique président Rémy Ayayos Ikounga avait pris sa retraite sportive. Le classement occupé lors des deux dernières saisons le prouve.

Les Fauves du Niari ont respectivement occupé la neuvième place au cours des saisons 2018-2019 et 2019-2020, leur plus mauvais classement depuis une décennie. Visiblement, le club ne s'est pas encore remis du retrait de Rémy Ayayos Ikounga qui a non seulement laissé un grand vide dans le football congolais mais aussi au sein de la famille des Fauves du Niari. Depuis son départ, les ambitions des Fauves du Niari ont été revues à la baisse. L'équipe n'a plus l'effectif pour jouer le titre.

Au cours de cette saison, l'AC Léopards (vingt-six points) a été capable du meilleur comme du pire. Les Léopards ont livré au cours de l'exercice 2019-2020 vingt -deux rencontres avec un bilan en deçà des attentes. Le club n'a gagné que cinq matches sur le terrain contre un sur tapis vert. Les Fauves du Niari ont battu l'AS Cheminots par forfait lors de la première journée. Ils ont dominé la Jeunesse sportive de Talangaï 2-1 lors de la 4e journée avant de l'emporter 1-0 face à Patronage Sainte-Anne en match comptant pour la 8e journée. Lors de la 15e journée, les Léopards ont dominé le Racing club de Brazzaville 3-2 puis Nico-Nicoyé 1-0 (17e journée). L'AC Léopards a enregistré sa seule victoire à l'extérieure en l'emportant devant Patronage Sainte-Anne 2-1 lors de la 19e journée. Comparée aux deux dernières saisons, celle-ci a été la plus faible en termes de matches gagnés par cette équipe qui a fait le bonheur du football congolais.

Lors de la saison 2018-2019 en effet, le club avait remporté neuf victoires sur 26 matches disputés, tous sur le terrain, alors qu'à la première saison d'après Ayayos les Léopards ne donnaient pas l'impression d'une équipe qui disputait les places du milieu du classement. Ils avaient occupé la 4e place avec 18 matches gagnés sur trente. Les joueurs qui faisaient sa force se sont exilés vers d'autres clubs les plus huppés.

Les Fauves du Niari ont au cours de la saison 2019-2020 enregistré huit matches nuls. Les Léopards ont respectivement fait jeu égal à Dolisie avec les Diables noirs (0-0), l'Etoile du Congo et le Club athlétique renaissance aiglons sur le score identique 1-1. Les Fauves du Niari ont partagé les points avec le FC Kondzo (0-0 et 0-0), l'Interclub (2-2), Tongo football club (1-1 et 1-1). Par rapport à la saison dernière au cours de laquelle ils avaient enregistré treize défaites, les Léopards ont cette fois-ci limité la casse en ne concédant que sept défaites. Là où le bât blesse, même les équipes supposées être inférieures aux Fauves comme le Racing club de Brazzaville leur ont infligé de lourdes défaites 1-4 lors de la 12e journée. Nico-Nicoyé aussi les a battus 3-0. Les défaites à deux reprises sur le même score de 0-3 devant l'AS Otoho, 0-2 à Brazzaville face aux Diables noirs et 0-1 contre l'Etoile du Congo paraissaient logiques au vu des forces en présence. L'AC Léopards a aussi pris l'eau à Pointe-Noire 1-3 devant V Club Mokanda. C'est trois dernières saisons, les Léopards ont enregistré plus de défaites au championnat que lors des cinq dernières années de Rémy Ayayos Ikounga (25 contre 10).

Tout en restant donateur au sein de l'équipe, le colonel Ayayos a éteint la flamme qu'il avait allumée pendant son règne. Celui qui avait tout donné (son intelligence, sa force et ses moyens) pour construire une équipe à la taille de ses ambitions s'était montré moins engagé lors de ses deux dernières saisons à la tête de l'équipe. Mais par souci d'orgueil, il avait su prouver qu'il restait le meilleur et l'équipe qu'il avait bâtie restait toujours la plus forte du pays.

En neuf saisons passées à la tête des Fauves du Niari, le club de Dolisie a collectionné plusieurs trophées. Les Léopards ont été champions du Congo à quatre reprises lors des saisons régulières (2012, 2013, 2016 et 2017) et cinq fois vainqueurs de la Coupe du Congo (2009, 2011, 2013, 2016 et 2017). Il a gagné la Coupe de la Confédération en 2012. La Ligue des champions et la Super coupe d'Afrique sont les seuls trophées qui manquent à son palmarès. Sous sa présidence, l'Ac Léopards a battu pas mal de record. Il a terminé la saison 2016 champion avec 96 points pour 80 buts marqués. Les Léopards restent les seuls à avoir gagner un doublé Coupe du (Congo+championnat) lors de deux saisons d'affilée (2016 et 2017). Les Léopards ont vraiment besoin d'un second souffle parce que les grandes équipes ne meurent jamais !