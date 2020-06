Afrique: Classement FIFA - Les Diables rouges reconsidérés dans leur position

Les lignes n'ont pas bougé lors du dernier classement de la Fédération internationale de football association (Fifa) publié le 11 juin. Les Diables rouges du Congo sont 89e mondial et 20e au niveau africain.

Malgré la suspension des compétitions internationales à cause de la crise sanitaire due à la pandémie du coronavirus, la Fifa n'a pas dérogé à la règle. Elle continue à publier son classement mensuel. En effet, depuis un trimestre les sélections ont confirmé les positions qu'elles occupaient. Le Congo conserve sa 89e mondial et sa 20e place au plan africain.

Au niveau mondial, la Belgique reste en tête devant la France, le Brésil, l'Angleterre, l'Uruguay, la Croatie et le Portugal. L'Espagne, l'Argentine et la Colombie complètent le top dix mondial. Le Mexique, la Suisse, l'Italie, les Pays-Bas, l'Allemagne, le Danemark, le Chili, la Suède et la Pologne se placent devant le Sénégal (20e mondial) qui reste la première sélection africaine.

Après le Sénégal, le top 10 africain est composé de la Tunisie, (27e), du Nigeria (31e ), de l'Algérie (35e ), du Maroc (43e ), du Ghana (46e ), de l'Egypte (51e ), du Cameroun (53e ), du Mali et de la RDC (56e ). Loin du top 10 africain, on retrouve le Burkina Faso (59e ), la Côte d'Ivoire (61e ), l'Afrique du Sud (71e ), la Guinée (74e ), l'Ouganda (77e ), le Cap-vert (78e ), le Gabon ( 83e ), le Bénin (84e ), la Zambie (88e ) et le Congo (89e ).