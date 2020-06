Congo-Kinshasa: Fête de la musique - La Halle de la Gombe offre un périple à travers le pays

Céline Banza, lauréate du prix RFI Talent 2019, est au nombre des dix artistes des cinq villes du pays qui animeront la célébration, le 21 juin, en live sur la page Facebook de l'Institut français de Kinshasa (IF) à partir de 17h00.

La « Fête de la musique des confinés » est le rendez-vous unique et spécial que l'IF fixe aux mélomanes congolais autour de cinq villes. De Kisangani à Kinshasa, en passant par Goma, Bukavu et Lubumbashi, ce sera la fête ce dimanche dès 17heures. La programmation a prévu la prestation de deux artistes pour chacune des villes susmentionnées pour cette célébration que la Halle de la Gombe a tenu à organiser en dépit de ce contexte difficile qu'impose la pandémie de covid-19.

Un peu moins connu par les habitués de l'IF que Céline Banza a portés par ces derniers lors du concours RFI Talent, Eric Nice est l'autre chanteur annoncé sur la scène de Kinshasa où il ne manque pas de public. En effet, le chanteur de rumba-zouk, style musical particulier qu'il a créé, a fait l'objet d'un grand buzz l'an dernier à la faveur de son single Gouvernement ebimi. L'audience de ce titre était juste incalculable avec ses nombreuses diffusions surtout à la radio où il était à l'écoute quasiment tous les jours avant la sortie du gouvernement Ilunga Ilunkamba au mois de septembre 2019.

L'autre voix féminine que l'on aura le loisir d'entendre lors de la Fête de la musique s'élèvera à partir de Lubumbashi. Il s'agit de Nathalie Polombwe que les Lushois ont coutume de voir dans divers espaces culturelles de leur ville en compagnie notamment du saxophoniste grec Nikos Markoutsas, artiste avec lequel elle a entamé sa carrière solo en 2016 et explore différents registres musicaux allant du classique au Jazz en passant par le RN'B. Dans son fief, Nathalie est tenue pour l'une des voix féminines les plus prometteuses de la RDC. Le chanteur hip-hop Malix Upit est à l'affiche avec elle pour le compte de la ville cuprifère.

Evénement autour des IF

Bukavu sera représenté par le chanteur rumba Franck Issa le rossignol, lauréat de la deuxième édition du concours Airtel Trace Music Star en 2016 et l'ethnomusicologue, guitariste-chanteur Thomas Lusango. À l'affiche de Goma, l'autre grande ville de l'est située autour du lac Kivu à l'instar de Bukavu, sont annoncés René Byamungu, alias René chante, finaliste de la deuxième édition de The Voice Afrique francophone en 2017, et Patrick Bolisomi qui passe pour une valeur sûre dans sa contrée. Zik+, le réputé événement culturel de la région, en a parlé comme étant « une richesse pour la ville de Goma » à sa 16e édition en mai 2019. L'afrobeat s'invitera à la Fête de la musique à travers le répertoire de Pis mamba de Kisangani qui est le deuxième artiste à l'affiche boyomaise après Joseph Baraka.

Le live de la Fête de la musique des confinés est un événement organisé grâce à la synergie créée autour des IF des cinq villes précitées. Sa programmation est née de la collaboration active de l'Alliance française de Kinsangani avec les IF de Goma et Bukavu, la Halle de l'Etoile de Lubumbashi et évidemment, la Halle de la Gombe, siège du centre culturel français à Kinshasa.