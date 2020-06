Cameroun: Lutte contre le coronavirus - Le Maroc aux côtés du pays

Le ministre d'Etat, SGPR, Ferdinand Ngoh Ngoh a réceptionné hier à l'aéroport de Yaoundé-Nsimalen, au nom du chef de l'Etat, un important don de matériel offert par le roi Mohammed VI.

Aéroport international de Yaoundé-Nsimalen hier, il est 11 h 30 mn. Un avion-cargo de la compagnie Royal air Maroc se pose sur le tarmac. Le temps des manœuvres, il est suivi une quinzaine de minutes plus tard par un autre appareil de la même compagnie. Les deux avions, des Boeing 737-800 font face à l'aérogare passagers et livrent leur contenu : des dizaines de cartons de matériel sanitaire. Entre temps, de nombreux officiels, dont le ministre de la Santé publique, Dr Malachie Manaouda, l'ambassadeur du royaume du Maroc au Cameroun, S.E Mostafa Bouh, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Santé publique chargé des épidémies et des pandémies, Alim Hayatou, les autorités administratives sous la conduite du gouverneur de la région du Centre, Naseri Paul Bea, le maire de la ville de Yaoundé, Luc Messi Atangana, le directeur général des Aéroports du Cameroun, Thomas Owona Assoumou et d'autres personnalités prennent place à l'entrée de l'aérogare. A 13 h, le ministre d'Etat, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngoh Ngoh est accueilli par toutes ces personnalités, dans le strict respect des mesures barrières édictées par le gouvernement. Avant de traverser l'aérogare pour s'installer au salon d'honneur, Ferdinand Ngoh Ngoh, comme du reste toutes les personnalités accueillies ici va se soumettre au rituel de la prise de température et de la désinfection des mains avec une solution hydro alcoolique.

Dix minutes plus tard, c'est sur le tarmac que va se dérouler la brève cérémonie protocolaire d'usage. Celle-ci est ponctuée par deux brèves allocutions. D'abord, l'ambassadeur du royaume du Maroc au Cameroun. S.E Mostafa Bouh, va dire sa joie de remettre, au nom du roi, Sa Majesté Mohammed VI, du gouvernement et du peuple marocains, ce don destiné à « alléger les souffrances des personnes malades ». Il détaille ensuite le don. Celui-ci est constitué de 500 000 masques, de 40 000 charlottes, de 4 000 blouses, de 60 000 visières, de 5 000 boîtes de chloroquine et 1 000 autres d'Azythromicine ».

Prenant ensuite la parole, le ministre d'Etat Ferdinand Ngoh Ngoh rappelle que depuis le début de la pandémie, le président de la République, Paul Biya déploie des efforts pour lutter contre la pandémie au Cameroun, non sans avoir exprimé la « profonde gratitude de S.E Paul Biya, président de la République du Cameroun à Sa Majesté le roi du Maroc pour ce geste d'amitié et de fraternité ». Pour le représentant personnel du chef de l'Etat, il s'agit d'un signe. Celui « d'une amitié solide entre deux pays et entre deux chefs d'Etat qui se vouent une très haute estime. C'est également le signe de l'attachement des deux chefs d'Etat et des deux pays à la force de la solidarité africaine ».

Pour le ministre d'Etat, SGPR, il est clair aujourd'hui que la pandémie à laquelle le monde fait face ne pourra trouver de solution que dans le cadre des efforts concertés de tous les pays. Dans ce sens, le geste de Sa Majesté Mohammed VI s'inscrit dans cette logique, fera-t-il savoir, avant d'inviter le diplomate marocain à transmettre au souverain chérifien, « la profonde gratitude du président de la République, S.E Paul Biya pour ce geste fraternel ».