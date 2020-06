Afrique de l'Ouest: Emprunt obligataire sur le marche financier régional de l'UEMOA - Sonatel se positionne pour un montant de 100 milliards de FCA

Dans la logique de maintenir sa performance et d'intensifier ses investissements, la Sonatel a lancé un emprunt obligataire par appel public à l'épargne d'un montant de 100 milliards de francs Cfa. L'emprunt obligataire a été validé par le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers (Crepmf).

Un emprunt obligataire d'un montant de 100 milliards FCFA a été approuvé par le Conseil Régional de l'Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) pour l'émission de 10.000.000 obligations au prix unitaire de 10.000 FCFA.

Cet emprunt sera amorti sur une maturité de 7 ans à un taux d'intérêt facial de 6,50 %/an. La période de souscription sera ouverte du 15 juin au 15 juillet 2020.Le lancement de cette opération s'est déroulé hier, mercredi 17 juin par visioconférence.

Dans la procédure d'obtention de ce visa, Sonatel, en tant que société émettrice sur le marché financier régional (MFR), s'est vue octroyer la meilleure note pour une entreprise privée émettrice au sein de la zone UEMOA à date : l'«Investment Grade».

L'Emetteur est également la première entreprise privée en termes de chiffre d'affaires de la région et dispose d'un risque de crédit exceptionnellement bas dans un contexte économique ponctué d'incertitudes, d'une forte capacité à honorer le service de la dette à court et à long terme, d'une gouvernance respectant les meilleurs standards internationaux.

Sonatel a mandaté la Société de Gestion et d'Intermédiation IMPAXIS comme Arrangeur et Chef de file chargée de la préparation et de la réalisation de cet emprunt obligataire sur le marché financier régional de l'UMOA.

Ripert Bossoukpe, Secrétaire Général du Conseil Régional de l'Epargne Publique et des Marchés Financiers à cette occasion, a annoncé qu'à cette date 13 opérations d'émissions ont été réalisées au cours du premier semestre 2020 et ont permis de collecter plus de 550 milliards de FCFA.

Aussi ajoute-t-il, 5 opérations additionnelles ont été autorisées dont celle de la SONATEL et devrait permettre de collecter un montant supplémentaire de 200 milliards. Selon lui, l'émission de la SONATEL a été autorisée, en consultation à domicile, moins de 10 jours après que le dossier de demande de visa soit devenu complet.