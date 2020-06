Congo-Kinshasa: Dossier Go-pass - Claudel Lubaya veut voir clair

Le député insatisfait des réponses du ministre des Transports à ses questions a appelé à la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire pour fouiner sur ce dossier.

Le député Claudel Lubaya a sollicité, le 17 juin, de la Chambre basse du Parlement congolais la création d'une commission d'enquête parlementaire chargée de vérifier la régularité des opérations de collecte et d'affectation des fonds destinés au développement des infrastructures aéroportuaires (IDEF) ou Go-Pass en RDC. Cet appel a été sa conclusion, après analyse des réponses du ministre des Transports et Voies de communication relatives à la collecte et à la gestion de ces fonds pour la période 2014-2019. Dans ses observations, le député national s'est dit non convaincu et note quelques zones d'ombre.

Sur cette période de cinq ans, en effet, le député note une croissance globale moyenne de 6,5%, dont 13,8% pour l'international et -6,3% pour le national. Ce qui le conduit à se demander « comment expliquer que ce soient seuls les vols internationaux qui ont connu l'accroissement du nombre de passagers sur les cinq dernières années, dans un pays nanti de 56 aéroports et aérodromes en activité quotidienne au niveau domestique».

Pour le député, à travers une vérification approfondie, il apparaît que le ratio « départs internationaux et nationaux » est proche de 1/1 et non de un passager national pour 4 passagers internationaux au départ. « C'est inexplicable, insoutenable. La Régie des voies aériennes dispose de 56 entités aéroportuaires disséminées sur l'ensemble du territoire national dont sept aéroports internationaux, quinze aéroports nationaux et trente-cinq aérodromes, exploités par près d'une vingtaine de compagnies d'aviation, pour la majorité de taille modeste certes, qui desservent au quotidien ces destinations. Or, il se constate curieusement une forte baisse de -36% de croissance entre 2014 et 2015 ; ce qui me semble difficilement soutenable ; quand on sait que c'est pendant cette période que Congo Airways est arrivé sur le marché avec deux appareils longs-courriers et deux autres de type moyen-courrier, en concurrence à CAA qui était quasiment resté seul sur le marché long courrier », a indiqué Claudel Lubaya. L'élu trouve aussi inexplicable que le pic des vols domestiques observé durant la période préélectorale (2017) et électorale (2018) n'ait visiblement eu aucun effet sur les tendances des chiffres fournis (-7% en 2017 et -1,3% en 2018). Ces statistiques minorées, a-t-il dénoncé, ne s'expliquent pas surtout que dans notre pays dépourvu de routes, l'avion demeure le principal moyen de déplacement pour joindre les provinces, particulièrement en période précitée de pression électorale.

Il est rappelé que dans sa question écrite datée du 10 mars 2020 et adressée au ministre des Transports en mai dernier, Claudel Lubaya voulait savoir la quantité de fonds collectés et affectés chaque année, durant la période 2014 à 2019, grâce à la taxe aéroportuaire appelée Go-Pass. Le ministre des Transports, dans ses réponses, a relevé que pour la période indiquée un total cumulé de 6,1 millions de passagers, dont 4,7 millions en international et 1,4 million en national.