Congo-Kinshasa: Livres - Lancement du recueil de poème "Pétales dorés"

Marquant les premiers pas de Nick Elebe ma Elebe sur la voie de l'écriture, le recueil de poèmes écrit en deux versions, française et swahili, sera au centre d'un live ce 18 juin à 18h00 sur la page Facebook du Café littéraire de Missy, ainsi que sur la page officielle de son auteur.

Quoique déjà disponible dans les rayons du supermarché Monishop à Kintambo, Pétales dorés aura droit à un lancement en direct pendant une heure et demie dans le cadre du Café littéraire de Missy. Ce n'est donc pas le confinement qui empêchera la rencontre littéraire de se tenir et d'offrir une place de choix à Nick Elebe ma Elebe pour lancer son recueil face à un large public à partir de Kinshasa. Par ailleurs, Goma, Johannesburg et Paris sont également engagés à la bonne tenue de cet événement à une heure de décalage de Kinshasa, mais également New-York, dès 13 heures.

Nick Elebe ma Elebe signe son premier ouvrage qui évoque des sujets sérieux : la crise et la guerre au Congo ainsi que ses conséquences. Quoi de plus normal quand on sait que le nouvel auteur est en fait juriste de formation. C'est donc fort d'une large expérience acquise au long de douze années passées dans la recherche, l'élaboration et la mise en œuvre de projets relatifs aux droits de l'Homme, la participation citoyenne inclusive et la prise en charge des victimes des violations des droits qu'il s'exprime.

Au reste, il sied de relever que Nick Elebe ma Elebe a grandi dans un environnement où l'écriture est affaire de famille. La plume que l'on manie non sans génie se transmet de père à fils et fille. En effet, son défunt père Philippe Elebe Lisembe ma Ekonzo fut en son temps un fameux poète et dramaturge. Ses aînés Yolande Elebe ma Ndembo et Tony Elebe ma Ekonzo l'ont précédé sur le chemin de l'écriture qu'il vient d'emprunter tout naturellement lui aussi. C'est donc avec raison que dans la vidéo publiée sur le Net dédiée à la petite présentation de "Pétales dorés" que chez les Elebe, « le goût pour l'écriture est familial » et que comme ses « frères et sœurs qui écrivent », pas étonnant qu'il ait « un talent, un élan naturel vers l'écriture ».