Congo-Brazzaville: Fête de la musique 2020 - La trente-neuvième édition célébrée sous le signe de la COVID-19 à Brazzaville

Deux concerts lives dénommés « live national » pour la lutte contre la Covid-19 sont au programme de la fête de la musique, le 21 juin, en direct sur la chaîne de la télévision nationale.

L'évènement sera présenté par l'association « 4 chemins » et la « Doumoussion Events » avec la participation du collectif stop coronavirus et d'une dizaine d'artistes musiciens et invités spéciaux comme Barbara Kanam, Freddy Massamba, Fabregas, Ben J. Un téléthon sera organisé courant cette soirée dont le but est de récolter des fonds qui permettront d'apporter une aide alimentaire et médicale pour faire face à la pandémie de Covid-19. La liste des villes et les dates de distribution seront annoncées à l'issue de la collecte de fonds.

« Le live national » a pour objectifs de sensibiliser les citoyens aux gestes barrières ; aider les populations sinistrées ; mettre la culture au service de la solidarité. « C'est dans cet élan de solidarité que nous sollicitons le soutien de tout un chacun (organismes privés, publics) afin d'organiser ces évènements en faveur des populations sinistrées », ont indiqué les organisateurs.

Des artistes musiciens et orchestres participeront à ces concerts, notamment Zao, Doudou Copa, Ben J, Freddy Massamba, Setho, Fanie Fayar, Zara Umporio, Kévin Mbouandé, Sheryl Gambo, Oupta, Sarrah Ekah, Ex Proffesso, Dieseil (A6 LBDG), Extra Musica nouvel horizon, Naodjoi et le collectif stop coronavirus (dont le clip coronavirus connaît un succès sur les réseaux sociaux, diffusé sur les médias locaux et internationaux France 24 ; RFI ; RTNC ; Telecongo ..., disponible également sur youtube).

Les concerts « live national » seront présentés par Médard Milandou avec plusieurs animations. Un show live 2.0 où les Congolais pourront suivre chez eux sur la chaîne de la télévision nationale (Telecongo) et les réseaux sociaux.