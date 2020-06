Ile Maurice: Trois morts en cellule - Une enquête judiciaire sera instituée, dit le DPP

Une enquête judiciaire sera instituée pour faire la lumière sur les circonstances ayant mené au décès de trois détenus, en l'occurrence Michael Louise, Jean Alain Auguste et Caël Permes. C'est l'assurance donnée par le Directeur des poursuites publiques (DPP) qui a adressé une lettre en ce 18 juin à Me Erickson Mooneapillay, responsable de l'association des Droits humains de l'océan Indien (DIS-MOI).

«Police are currently investigating the deaths in custody for the persons mentioned and a judicial enquiry will be instituted in due course», peut-on lire dans le document.

Pour rappel, Michael Louise avait été retrouvé mort dans sa cellule à la prison de Beau-Bassin le 20 mars. Cet incident serait lié à une mutinerie qui a eu lieu la veille où des détenus s'en sont pris aux gardiens de la prison à la suite de l'annonce des trois cas du Covid-19.

Condamné à trois ans d'emprisonnement pour trafic de drogue, Jean Alain Auguste purgeait, lui, sa peine à la prison de Melrose mais son corps inerte avait été découvert dans sa cellule le 29 avril.

Idem pour Caël Permes qui est mort le 5 mai à la prison de Beau-Bassin. Selon ses proches, il avait été victime de torture et de brutalités de la part de la police et c'est ce qui aurait mené à sa mort.

Depuis toute cette affaire, Me Erickson Mooneapillay avait adressé une correspondance au bureau du DPP pour réclamer la mise sur pied d'une enquête judiciaire. «Le DPP a le pouvoir, selon l'article 111 de la District and Intermediate Courts Act, de réclamer une enquête judiciaire dans des cas de mort d'homme suspicieuse ou violence», avait-il déclaré.