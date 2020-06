Cote d'Ivoire: Innocent Gnelbin (président de Force aux peuples) - «Le pouvoir Ouattara a donné les meilleurs signes de gouvernance»

interview

Le premier responsable du jeune parti Force aux peuples qui se réclame de la gauche ivoirienne explique son choix porté sur le candidat du parti au pouvoir.

Votre parti politique a fait, récemment, le choix du candidat du Rhdp. Quelles sont vos motivations ?

Ce choix est mûrement réfléchi, car justement vis-à-vis de notre vision pour les années à venir, nous pensons que la formation politique à même de faire avancer la Côte d'Ivoire sur cette lancée est le Rhdp.

Évidemment, ayant été contemporain des dernières gouvernances, nous pouvons objectivement affirmer que le pouvoir Ouattara a donné les meilleurs signes, comparativement aux autres, dans la gestion des affaires d'État.

En effet, des progrès substantiels ont été réalisés. Notamment, une stabilité des institutions, une forte croissance du Pib, un niveau de création d'infrastructures satisfaisant, une bonne approche pour faire croître la consommation, etc.

D'accord. Mais, il reste que votre parti est de gauche. Et le Rhdp est un parti libéral...

Pourtant ce qu'il faut savoir c'est qu'il peut avoir des alliances électorales entre deux partis politiques d'idéologies différentes. Cela pour diverses raisons conjoncturelles.

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois dans ce monde et c'est même, à certains égards, une attitude républicaine. Vous savez, le problème de la Côte d'Ivoire est plus complexe. Parmi les partis politiques qui ont gouverné ce pays, la vraie question est de savoir lequel a eu le plus souvent recours à une gouvernance de gauche ?

L'on ne se targue pas d'être de gauche, car la gauche se pratique. Je note que le pouvoir Ouattara a, malgré son caractère libéral, mis en œuvre des actions sociales que des régimes plus indiqués en la matière auraient pu faire. Observez les filets sociaux, le plafonnement du loyer, le nombre de fonctionnaires et agents de l'État recruté et la loi sur le mariage pour ne citer que ces avancées-là. Ne pensez-vous pas que ce sont des progrès pour une société comme la nôtre.

Je m'étonne que ce soit maintenant que cela soit fait. Notre pays a besoin de lisibilité dans la gestion et de mesures courageuses à l'effet d'établir les fondements de l'État moderne et démocratique, et le Président Ouattara et son équipe le font mieux que les autres. Nous avons donc jugé que nous, Force aux peuples, parti politique de gauche, donnons notre soutien au Rhdp, parti libéral, car à ce jour, c'est l'offre politique la plus capable de faire progresser notre pays.

Les railleurs pourraient clamer que vous avez choisi d'aller au « Restaurant », c'est-à-dire vers l'argent ?

Écoutez, les restaurants, il y en a chez tous ceux qui ont gouverné ce pays. Chacun choisit donc le restaurant dans lequel il pense qu'il ne risque pas une indigestion.

Plus sérieusement, ceux qui connaissent notre trajectoire, qui ont suivi nos engagements, ne peuvent aucunement nous faire des injures sur ce choix politique ; ni à moi, ni à mon parti. Ce parti, nous l'avons construit avec d'énormes sacrifices, nous ne pouvons pas prendre le risque de lui donner la mort pour de faux prétextes...

Ceux qui parlent ainsi, ne nous connaissent pas vraiment. Nous sommes un parti politique et nous ne pouvons pas rester dans l'inertie face à la présidentielle. Ce serait suicidaire de ne pas se prononcer car cela liquiderait alors tout le formidable travail abattu.

Objectivement, nous nous sommes prononcés en faveur du meilleur choix. Nous avons fait le choix du Rhdp et nous l'assumons totalement car, en l'état actuel de la vie politique nationale, l'aventure ne doit pas compter.

Et pourtant, durant 4 années consécutives, vous avez été très critique face à la gouvernance du Président Ouattara...

Nous avons été dans la société civile une force de critiques et de propositions et nous avons pleinement joué ce rôle que nous continuons d'assumer. La société civile a pour principe d'être aux côtés des peuples, à l'effet de donner échos à leurs revendications. Nous l'avons fait et bien fait d'ailleurs. Le parti politique, c'est tout autre chose. Ici, c'est la conscience de la gouvernance et de ses implications qui déterminent les prises de positions.

Nous avons, donc depuis la création de Force aux peuples, été également une force de propositions et alors bien souvent, nos propositions ont été largement prises en compte par les pouvoirs publics.

Ensuite, il y a le fait que la présidentielle oblige les partis politiques sérieux de prendre des positions difficiles mais objectives et courageuses, dans l'intérêt des populations. Des offres politiques actuellement proposées en Côte d'Ivoire, la meilleure selon l'objectivité est celle du Rhdp. Voilà ce qu'il faut comprendre.

Que comptez-vous apporter de plus au candidat du Rhdp par le soutien de votre parti ?

Nous allons travailler à ce qu'un tiers, au moins, de l'électorat de gauche et la moitié de la jeunesse en âge de voter soutiennent notre candidat. Nous en avons les moyens de par l'ensemble de nos structures et notre capacité de mobilisation autour de nos idéaux.

Des travaux d'Hercule en perspective. Puisque le Fpi est de gauche. Et il y a Soro Guillaume et Blé Goudé dont le créneau est aussi la jeunesse comme vous.

Nous ferons le bilan en novembre 2020. Il faut éviter de se figer dans le temps sur des réalités surfaites. La vérité est dans la dynamique de la conscience des masses et là, la nostalgie des temps passés n'a pas sa place. La vérité finit par nous rattraper de façon implacable. D'ailleurs, j'invite l'électorat de gauche et la jeunesse de Côte d'Ivoire à ne pas se faire peur. À ne pas se laisser entraîner dans des guerres qui ne sont pas les leurs, à ne pas rester dans le nihilisme de la vérité de la vie.

La vérité d'une chose se trouve non pas dans ce qu'on pense percevoir mais dans ce que cette chose renferme. Il n'y a aucunement de gêne à ce qu'un parti de gauche apporte son soutien à un parti libéral, ce n'est pas contradictoire, nous ferons le débat.

Si nous avons fait le choix du candidat du Rhdp, c'est d'abord parce que nous nous sommes départis de certaines idées reçues qui ne sont pas de notre époque, nous avons pris du recul par rapport au dogmatisme idéologique.

Nous le réaffirmons avec force, pour 2020-2025, celui qu'il faut pour la Côte d'Ivoire, entre les principaux concurrents pour l'élection présidentielle, c'est le candidat du Rhdp. Nous vous invitons à nous rejoindre pour ce faire.

A propos de perspectives d'avenir, quelle est la vision de votre parti politique par rapport à la société ivoirienne ?

Dans dix ans, il faut bien que la Côte d'Ivoire ait avancé du point de vue de la modernisation de la gouvernance. Cela suppose alors que nous ayons renforcé la sécurité des personnes et des biens, relevé le défi de la nation, modernisé l'administration et la fluidité des procédures administratives, modernisé les rapports sociaux entre individus et groupes d'individus, établi une audacieuse politique financière de croissance de la consommation et œuvré au développement des potentialités économiques du pays.

Il le faut si nous voulons, à terme, réaliser un développement solide capable de donner vie à une classe moyenne importante et réduire considérablement le niveau de pauvreté.

Un mot sur ce jeune parti qui s'inscrit dans un si ambitieux combat...

Force aux peuples qui est né en 2018, se porte bien. Le parti continue d'étendre sa toile. Nous sommes présents dans 15 régions et 2 districts. Nous avons trois structures spécialisées.

A savoir, celle des femmes, celle des enseignants et celle des jeunes. Nous revendiquons près de 10 000 membres. La dernière rentrée politique à Bingerville le 29 février 2020 a démontré toute la capacité de mobilisation de Force aux Peuples.