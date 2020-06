Cote d'Ivoire: COVID-19 - Des kits d'hygiène pour 25 établissements primaires de Yopougon

La Société d'exploitation et de maintenance de la centrale thermique Azito O&M a fait don, mardi, d'un important lot de matériel d'hygiène aux 25 écoles de l'Inspection de l'enseignement préscolaire et primaire (Iepp) de Niangon, dans la commune de Yopougon.

Le don, composé, entre autres, de seaux à robinet, de savon liquide, de gel hydro-alcoolique, de serviettes jetables et de poubelles, a été remis à Mme Assié, représentant le directeur régional Abidjan 3 de l'Education nationale, Félix Diomandé Sandé. C'était à l'occasion d'une sympathique cérémonie organisée, le mardi 16 juin, au groupe scolaire Sicogi Terminus de Niangon.

L'initiative, au dire de Marcellin Adou, responsable des ressources humaines chez Azito O&M, s'inscrit dans le cadre des appuis de la centrale thermique aux populations en réponse à l'appel à la solidarité lancé par le gouvernement pour faire face à la maladie à coronavirus.

Il a indiqué que dès la survenue de la pandémie du Covid-19, l'entreprise a mis en œuvre de nombreuses actions en vue d'assurer la protection de ses agents et de leurs familles, et de garantir la continuité de son activité, vitale pour l'économie nationale.

« Nous avons ajouté à ce dispositif interne de riposte, des actions citoyennes de lutte contre le coronavirus au bénéfice des populations riveraines de la centrale Azito O&M et couches vulnérables dans la commune de Yopougon », a évoqué Marcellin Adou.

Il a cité la campagne de sensibilisation au respect des mesures barrières et à l'adoption des bonnes pratiques hygiéniques, et la distribution de kits de protection et de prévention aux villages d'Azito et de Béago, ainsi qu'au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant.

« Le don de ce jour, fait avec notre cœur et avec toute notre affection, a pour objectif de permettre la reprise des activités à l'école dans la sérénité et sans crainte de contamination au Covid-19 », a conclu le représentant d'Honorat Boua, directeur général d'Azito O&M.

Marie-Noëlle Oulaye Séa, Inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire (Iepp) de Yopougon-Niangon, a relevé que l'équipement sanitaire offert par la centrale électrique va contribuer à protéger plus de 18 000 élèves et leurs encadreurs contre le coronavirus. Elle a salué l'appui et le soutien constants du donateur à l'Iepp Yopougon-Niangon.