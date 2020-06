Afrique: Vera Songwe, secrétaire exécutive de la CEA - «La voie de relance pour l'Afrique post COVID-19 nécessite de l'audace »

Combattre efficacement la pandémie de coronavirus en cours afin de garantir que l'Afrique renoue avec la croissance et rebâtisse plus solide après le Covid-19 requiert une audace jamais vue sur le continent, déclare Vera Songwe, secrétaire exécutive de la Commission économique pour l'Afrique (Cea).

S'exprimant ce mercredi lors d'une réunion consultative des ministres africains de la jeunesse sur le Covid-19, Mme Songwe, citant le défunt leader américain des droits civiques, Martin Luther King Jr , dit que l'Afrique doit rester éveillée et s'employer à trouver des solutions à la pandémie alors que les restrictions mises en place pour endiguer le virus commencent à être assouplies.

« C'est le moment d'être audacieux. C'est un moment où nous devons nous réunir pour nous demander si nous répondons à l'appel des jeunes », affirme-t-elle.

Aujourd'hui, poursuit-elle, notre survie dépend de notre capacité à rester éveillé, à nous adapter aux nouvelles idées, à rester vigilants et à relever le défi du changement.

Mme Songwe affirme que 51% de la croissance de l'Afrique proviennent du secteur des services qui nécessite des technologies, d'où la nécessité pour les États membres d'agir rapidement pour résoudre les problèmes d'Internet paralysants à travers le continent.

« Nous ne pouvons pas renouer avec la croissance rebâtir plus solide sans un accès suffisant à la technologie pour nos jeunes qui sont les innovateurs.

Ce sont eux qui trouveront pour nous les solutions de demain. Je vous exhorte, en tant que ministres de la jeunesse, à vous joindre à nous, à travailler avec nous et ensemble à mettre en œuvre la stratégie africaine de transformation numérique et à accroître l'accès, l'accessibilité, la stabilité et la fiabilité du système d'Internet afin que de nombreuses autres choses puissent se réaliser automatiquement », dit-elle.

Mme Songwe informe que des consultations récentes avec des jeunes africains ont clairement révélé leur faim et leur soif de participer aux processus de prise de décision afin qu'ils puissent contribuer au changement par l'innovation.

Mme Songwe implore les ministres de la jeunesse de travailler avec leurs collègues des ministères des TIC et de l'éducation pour s'assurer que les programmes soient conformes au marché du travail, que les inégalités d'accès à l'école soient supprimées et que l'accès à Internet haut débit soit accessible à tous.

Le ministre zambien de la Jeunesse, des Sports et du Développement de l'enfant, Emmanuel Mulenga, dans son discours d'ouverture à la réunion souligne qu'il incombe aux pays africains de créer un environnement qui offrira aux jeunes des opportunités qui soutiennent leurs rêves et leurs aspirations.

Mme Aya Chebbi, Envoyée de l'UA pour la jeunesse, Mme Julitta Onabanjo, directrice exécutive adjointe du Fnuap, Mme Henrietta Fore, directrice exécutive de l'Unicef, et Mme Sarah Anyang Agbor, Commissaire de l'Union africaine aux ressources humaines, aux sciences et à la technologie, ont également pris la parole lors de la séance d'ouverture à l'appui des initiatives visant à aider les jeunes africains pendant et après la pandémie de Covid-19.