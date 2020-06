Tunisie: Equipe de Tunisie | Démarrage du second stage - C'est reparti !

Après avoir bénéficié d'un repos de deux jours, nos internationaux ont repris le chemin des entraînements avant-hier à l'occasion du démarrage du second stage qui se poursuivra jusqu'à dimanche.

L'équipe nationale première a repris du service depuis la semaine dernière et, dans son sillage, elle a traîné les sélections junior et cadette (natifs de 2004). Le but de la FTF est que le football reprenne ses droits après trois longs mois de confinement.

Le premier stage de l'équipe nationale première a eu lieu la semaine dernière au Stade olympique d'El Menzah et a regroupé 13 joueurs : Farouk Ben Mustapha, Moez Ben Chérifia, Wajdi Kechrida, Saddam Ben Aziza, Nassim Hnid, Mortadha Ben Ouannès, Ferjani Sassi, Mohamed Amine Ben Amor, Mohamed Ali Ben Romdhane, Naïm Sliti, Fakhreddine Ben Youssef, Saad Bguir et Bassem Srarfi.

Le sélectionneur national a profité de la présence des internationaux évoluant à l'étranger pour les convoquer. Ainsi, il a fait d'une pierre deux coups : profiter de la présence en Tunisie des joueurs évoluant à l'étranger pour les convoquer en sélection. Pour ces joueurs en question, ces deux rassemblements en équipe nationale constituent une opportunité, puisque restés coincés en Tunisie à cause de la fermeture des frontières, ils n'ont pas pu rejoindre leurs clubs respectifs. Rejoindre les rassemblements de la sélection leur permet de retrouver le chemin des entraînements collectifs.

Mardi, une deuxième vague de 13 joueurs convoqués pour le second rassemblement a été au rendez-vous : Atef Dkhili, Aymen Dahmène, Hamza Mathlouthi, Zied Boughattas, Hani Amamou, Skander Laabidi, Houssem Dagdoug, Mohamed Methnani, Ahmed Khalil, Yassine Khénissi, Mohamed Ali Ben Hammouda, Yassine Chammakhi et Firas Belarbi.

Forfait de Dagdoug !

Sur les 13 joueurs qui ont regagné les rangs de la sélection nationale pour le second stage, l'un a déclaré forfait. Il s'agit de Houssem Dagdoug qui a quitté le stage, alors qu'il venait à peine de le rejoindre et, ce, pour cause de blessure. Ainsi, le deuxième rassemblement de la sélection nationale se poursuit avec 25 joueurs étant donné que le staff technique a décidé de ne pas remplacer Dagdoug.

En deux groupes

Les 13 joueurs convoqués pour le second rassemblement de la sélection nationale ont subi les tests de dépistage du Covid-19. Aucun des 13 joueurs n'a été testé positif au corona, y compris Houssem Daddoug, blessé aux entraînements avec le CSS. Le staff médical de l'équipe nationale n'a fait que constater la blessure avant de renvoyer le joueur chez lui.

Les 25 joueurs ont été répartis en deux groupes de travail. Les 13 joueurs qui ont pris part au premier stage se sont entraînés ensemble. Le second groupe a été composé des joueurs convoqués pour le deuxième stage. Et si le staff technique national a tenu à répartir les joueurs en deux groupes, c'est que les joueurs ne répondent pas aux mêmes conditions physiques.

Par ailleurs, des tests physiques ont clôturé la séance d'entraînement de mardi. Sur la base de ces tests, le staff technique, en étroite concertation avec le médecin de la sélection et les préparateurs physiques, a établi un programme spécifique pour chacun des joueurs. Au vu de la longue période d'arrêt de l'activité (trois mois de confinement) et vu que les joueurs n'ont pas eu tous l'opportunité de s'entraîner au sein de leurs clubs, Mondher Kebaïer a tenu à ce que chacun d'entre eux bénéficie d'un encadrement spécifique.

La philosophie du travail est toujours la même pour ce second rassemblement de l'équipe nationale : assurer une reprise en douceur pour préserver la santé des joueurs qui, au bout de ces deux stages, devront retrouver leur forme physique. Le but est qu'ils soient fin prêts physiquement au moment de retrouver leurs clubs.

Notons enfin que le rythme est monté crescendo avec la programmation de deux séances d'entraînement aux deuxième et troisième jours du stage, avant-hier et hier. A partir d'aujourd'hui, les entraînements reprennent à raison d'une séance quotidienne jusqu'à dimanche, jour de clôture du stage.