Tunisie: Boules et pétanque - Un programme copieux

Six compétitions internationales et vingt-quatre joutes nationales sont épinglées au calendrier.

La reprise des activités de pétanque à l'échelle nationale débutera demain et se poursuivra jusqu'au 15 décembre. A cet effet, la Fédération tunisienne présentera demain à Ezzahra le protocole sanitaire d'usage en présence de nombreux responsables et techniciens de clubs. Ce faisant, par la suite, ce sera au tour de l'équipe nationale de reprendre du service en vue de préparer quatre tournois majeurs à l'étranger, deux joutes en Tunisie, et probablement le championnat d'Afrique de boules devant se dérouler chez nous du 2 au 6 octobre avec la participation de 10 pays : «Il est fort probable que cette joute africaine soit annulée en raison de l'indisponibilité du terrain central.

En dépit du fait que nous avions adressé six correspondances aux responsables de l'infrastructure au MJS pour l'entretien de ce terrain, rien n'a été fait. Il est regrettable de voir que le seul terrain de boules disponible soit dans un état préoccupant. Pourtant, notre pays compte des champions du monde dans la discipline de boules et pétanque» nous a confié le président de la Ftbp Mohamed Lassaâd Dhif.

Cap sur Grenoble, Monaco, Rabat et Paris

L'élite tunisienne aura à participer d'octobre à décembre à quatre évènements majeurs. Il s'agit du tournoi international de Ruhomes (ville située entre Grenoble et Lyon) les 18 et 19 septembre. Puis, du 16 au 19 octobre, les spécialistes en boules participeront au Tournoi international de Monaco alors que les spécialistes en pétanque prendront part au tournoi international de Rabat. Du 20 au 25 octobre, nos deux équipes nationales (dames et messieurs) participeront à «l'International Trophée» de Beauvais en région parisienne. L'équipe féminine sera composée de Mona Béji, Asma Belli, Ahlem Hadj Hassen et Ahlem Sassi.

Quant à celle des messieurs , elle sera composée du champion du monde Mejdi Hammami, Khaled Bougriba, Sofiane Ben Ibrahim et Ali Nawachi. Outre ces quatre compétitions, deux autres se dérouleront en Tunisie. Il s'agit du Tournoi international de Monastir devant se dérouler du 26 au 30 octobre et la joute de Médnine prévue du 27 novembre au 1er décembre. Le staff technique de l'élite tunisienne se compose de Skander Chérif (DTN), Fathi Ouechtati (pétanque seniors D et H), Mohamed Zied Sallem (Boules séniors D et H) Brahim Ayari (Pétanques jeunes) et Adel Halleb ( Boules jeunes).

Reconnaissance à l'échelle mondiale

A l'échelle nationale, le programme comporte 18 compétitions devant être organisées par les clubs de Megrine Chaker, Carthage, Menzel Aberrahmen, Bizerte, Mateur, La Goulette, Aousja, Al Khadra. Quant à la fédération elle aura à organiser la coupe de Tunisie, la finale des ligues régionales, le championnat national double et la joute individuelle : «Nous accordons un intérêt particulier aux tournois organisés par les clubs. Ceci prouve que la pétanque est un sport bien intégré et vulgarisé. Nous comptons un nombre important de clubs encadrés par des entraîneurs compétents.

La preuve, plusieurs joueurs tunisiens sont connus à l'échelle mondiale au vu de leurs résultats fort honorables», a précisé le président de la Ftbp Mohamed Lassaâd Dhif. Enfin, dans la perspective de la saison prochaine, notre élite aura à participer à de grands rendez-vous mondiaux. Il s'agit du championnat du monde senior de pétanque en Suisse, la joute de boules sénior en Italie, le championnat du monde de pétanque en Thailande et le meeting de boules (D et J) en France.