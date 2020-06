Afrique de l'Ouest: Renforcement des capacités des acteurs bancaires et financiers de l'Uemoa - La BCEAO lance une série de formation d'excellence à distance

Le gouverneur de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Bceao) a présidé ce matin le lancement officiel du programme de formation d'excellence à distance initiée par l'institution financière qui sera assuré par le Centre ouest africain de formation et d'études bancaires (Cofeb) en collaboration avec l'école desHautes études commerciales de Paris (Hec Paris).

Tiémoko Meyliet KONE souhaite ainsi, à travers une série de webinaires, renforcer son dispositif d'accompagnement à destination des banques et des institutions financières de la zone Uemoa afin de préserver la stabilité financière de l'écosystème et à préparer la relance économique.

Renforcer le dispositif d'accompagnement à destination des banques et des institutions financières de la zone Uemoa. Telle est la volonté affichée du gouverneur de la Bceao qui a présidé ce matin, par visioconférence, le lancement officiel du programme de formation d'excellence à distance à l'attention des acteurs bancaires et financiers de la zone.

Dans ce sillage sous la houlette de la Bceao, le Centre ouest africain de formation et d'études bancaires (Cofeb), en partenariat avec HEC Paris, organise une série de webinaires.

« Pour mieux accompagner les banques dans leurs efforts, et leur permettre de jouer plus efficacement leur rôle dans la phase de sortie de crise, il m'a paru nécessaire et urgent de mettre en place un programme complémentaire de renforcement des capacités et d'encadrement de ces acteurs », explique Tiémoko Meyliet KONE pour justifier son initiative.

« C'est cette initiative que j'ai le plaisir de lancer aujourd'hui. Je me réjouis de voir se créer une plate-forme regroupant les acteurs du secteur bancaire de l'Umoa et d'autres pays d'Afrique, afin d'échanger et mener des réflexions sur les voies et moyens permettant d'atténuer les effets de la pandémie de Covid-19 sur notre système bancaire et financier », ajoute le gouverneur de la Bceao.

Par l'entremise de leur gouverneur, les autorités de la banque centrale se disent conscientes que cette crise majeure de Covid-19 que nous vivons produit déjà des changements sur les modèles économiques de plusieurs secteurs d'activités, en particulier celui bancaire.

Cette nouvelle donne qui entraîne des changements mérite, selon M. KONE, d'être bien appréhendée pour être prise en charge avec la plus grande efficacité. Par conséquent, dit-il, « tel est le sens que nous voulons donner à notre démarche et à notre initiative, qui démontre l'importance que nous accordons au renforcement continu des capacités ».

Pour la mise en œuvre de ce programme, le Centre ouest africain de formation et d'études bancaires (Cofeb) de la Banque Centrale, s'est associé à l'école des Hautes études commerciales de Paris (HecParis), avec laquelle il entretient un partenariat dynamique et fructueux depuis plusieurs années.

En effet, confie le gouverneur, depuis 2013, des parcours certifiant en management des activités bancaires ont été initiés au profit des établissements de crédit de l'Union, à la grande satisfaction des bénéficiaires, selon les échos qui lui parviennent de la part des dirigeants des banques.

« Et depuis 2013, le nombre de cadres des banques ayant bénéficié de formations d'accompagnement organisées par le COFEB se chiffre à 2150 », informe enfin Tiémoko Meyliet KONE.