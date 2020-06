Gabon: Transfert - Anthony Mfa Mezui signe au Luxembourg

Le portier gabonais Anthony Léandre Mfa Mezui quitte le National 3 en France où il évoluait avec l'US Sarre-Union pour le Luxembourg. L'ancien gardien de Metz a été recruté par le FC Rodange 91, où il a paraphé un contrat de 3 saisons.

A l'heure où plusieurs internationaux se retrouvent sans club, Anthony Mfa Mezui quant à lui a trouvé preneur. Le portier gabonais vient de signer pour un club luxembourgeois, le FC Rodange 91, club qui a terminé 13ème sur 14 lors du dernier championnat malheureusement interrompu par la crise sanitaire liée au coronavirus.

Le désormais ex joueur de l'US Sarre-Union a paraphé un contrat de trois ans avec sa nouvelle formation. Le FC Rodange 91 l'a d'ailleurs annoncé sur sa page Facebook mardi dernier « Le FC Rodange 91 tiens à vous annoncer pour une durée de trois ans en Anthony Mfa Mezui ». Pour Luc Cordebar, membre du bureau exécutif du club, ce dernier a déclaré que les dirigeants sont « très contents d'avoir dans leur effectif, un gardien de haut niveau, qui plus est international gabonais. Ici tout le monde le connaît plus ou moins depuis son passage au FC Metz ».

Le FC Rodange 91 recrute un gardien d'expérience pour la saison prochaine. En effet, il aura joué dans le championnat de Ligue 1, Ligue 2 et National 3 avec Metz et Sarre-Union, et en Belgique avec le RFC Seraing. Pour Anthony Mfa Mezui, c'est une autre aventure qui débute, et à 29 ans, le natif de Beauvais sait qu'il sera très attendu dans les cages du FC Rodange 91.