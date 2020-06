Gabon: Que nous réserve Anna-Paul Dibault pour les 13 ans de la marque K/K ?

interview

La marque K/K souffle une bougie chaque 07 juillet depuis l'an 2008. Ce 07 juillet 2020, la marque streetwear qui se diversifie en allant dans la haute couture depuis qu'elle est sous la direction de Anna-Paule Dibault, va souffler sa 13ème bougie. Avec la crise sanitaire de la Covid-19 qui gouverne nos vies par des actions restrictives, on se demande comment la patronne de la marque à la double consonne entend s'organiser pour célébrer l'événement. Nous sommes allés à la rencontre de Anna-Paule Dibault, qui porte la double casquette de designer et manager de la marque K/K afin d'être plus au moins éclairé sur la question.

Bonjour Anna-Paule Dibault, vous êtes la patronne de la marque K/K. Une marque de vêtements qui a une dizaine d'années de vie, donc par conséquent ,une certaine popularité. Est -ce que vous pouvez nous dire comment la marque se porte depuis l'avènement de la Covid-19 au Gabon ?

Bonjour Gabonews, en effet je suis Co- propriétaire de la marque K par K, dont j'assure la gestion et le développement depuis 2012. La marque se porte bien, malgré la crise sanitaire qui pénalise l'économie mondiale, nous essayons malgré les pertes que nous subissons, d'innover avec de nouvelles stratégies et en nous adaptant aux besoins de la circonstance.

Ce 07 juillet, la marque va souffler sa 13ème bougie. Comment pensez-vous célébrer l'événement avec la crise qui sévit au Gabon et ailleurs depuis plusieurs mois ?

Nous connaissons la force et l'impact des réseaux sur les entreprises comme la notre, mais nous fonctionnons un peu à l'ancienne et essayons chaque jour de nous adapter à cette ère du numérique. Pour l'anniversaire de la marque, nous allons essayer de mettre quelque chose en place pour marquer ce moment.

Pendant cette crise les artistes ont fait le choix d'utiliser les réseaux sociaux pour continuer à exister. Ce choix s'est avéré payant pour certains d'entre eux. Allez-vous faire autant pour l'anniversaire de la marque ?

Pourquoi pas ?! Voyons ce qui va sortir...

Peut-on s'attendre à une célébration " At home " ?

En ce moment, beaucoup de bonnes choses à venir sont en gestation dans nos laboratoires.

Nous n'allons pas vous demander de dévoiler le secret. Mais, est-ce qu'on peut avoir une petite idée du projet ?

Restez connectés à nos fréquences...

Franck Ba'ponga, votre époux, vous a cédé la gestion de la marque en 2012, en raison de vos connaissances dans le domaine. Rappelons à toutes fin utiles que vous êtes un ancien mannequin qui à un diplôme dans son sac : bachelor en administration des affaires. Est-ce que votre homme à un regard sur ce que vous prévoyez de faire pour les 13 ans de K/K ?

La cession de la gestion de la marque par mon époux s'est fait naturellement. Mes prédispositions, mon expérience et mon intérêt dans le domaine de la mode et du prêt à porter, à aider ma prise en main et le développement de la marque. Avec mon homme, nous formons une équipe dans tous les sens du terme en sachant que la première entreprise c'est le couple. Il est mon partenaire, mon associé et mon ami. Je ne fais rien sans qu'il ne soit informé et impliqué.

Merci de nous avoir ouvert la porte de votre magasin. Nous vous souhaitons d'ores et déjà bonne chance pour la suite des évènements...

C'est moi qui vous remercie pour l'intérêt particulier que vous avez porté à notre entreprise par ma modeste personne. Grand merci à Gabonews et je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Que Dieu vous bénisse. Merci, à bientôt !!!